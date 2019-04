Rajoy mantiene la incógnita sobre los cambios en el Gobierno

A preguntas de los periodistas sobre si ya había comunicado al Rey los cambios que piensa acometer en el Ejecutivo, Mariano Rajoy ha dicho: "No, no, no sé de dónde han sacado eso". Cuando los informadores le han planteado si pensaba hacerlo hoy mismo, como única respuesta ha hecho un gesto muy significativo: se ha encogido de hombros.

La escena ha tenido lugar en el Salón Magnolias de Zarzuela, ante la mirada de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, e Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Rajoy ha mantenido su breve diálogo con la prensa mientras Felipe VI saludaba a la entrada de la sala a los 22 miembros del patronato de la Fundación Carolina, que se ha reunido presidida por el Rey ante una gran expectación por la coincidencia del jefe del Estado y el jefe del Gobierno.

La respuesta de Mariano Rajoy a los periodistas es semejante a la que antes de desplazarse a Zarzuela había dado a primera hora de la mañana al diputado de IU, Cayo Lara, en la sesión de control al Gobierno. "Es bueno enterarse todos los días de novedades, aunque sea por boca del señor Lara. Se lo agradezco mucho", ha apuntado al diputado de IU cuando al inicio de su pregunta en la sesión de control le ha espetado: "Hoy que va a remodelar el Gobierno...".

Este jueves se desvelan los cambios

El lunes pasado, Rajoy avanzó que mañana jueves desvelaría los cambios en el PP en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, pero todavía no se sabe cuándo hará públicas las modificaciones en el Gobierno, si esta semana o la próxima. En este sentido, ni desde la Casa del Rey ni desde Presidencia del Gobierno se ha confirmado que el jefe del Estado y el presidente vayan a mantener un encuentro sobre la remodelación en el Ejecutivo.