Rajoy insiste en que todavía hay tiempo para que Sánchez acepte su propuesta de gobierno

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha afirmado que aún hay tiempo para que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acepte su oferta de un gobierno de mayoría "moderada" y decline buscar otras fórmulas para ser investido "de cualquier manera".

A la espera de si se concreta la llamada telefónica comprometida por Rajoy a Sánchez, el líder del PP ha reiterado su oferta de pacto, mientras que el candidato socialista ha vuelto a dirigirse a Podemos para que facilite un gobierno de cambio con Ciudadanos.

En su primer acto público tras conocerse que el Rey ha convocado una ronda con los líderes de los partidos los días 25 y 26 de abril, Rajoy ha reprochado a Sánchez su falta de proyecto. "Cuando habla con Ciudadanos tiene unas medidas, cuando habla con Podemos tiene otras, cuando habla con los dos no tiene ninguna y cuando habla con su partido no sabe qué decirle", le ha criticado.

Rajoy ha hecho ver a Sánchez que "no se trata de ser investido de cualquier manera, con C's, con Podemos, con los nacionalistas", sino que España necesita "un gobierno con una mayoría moderada y, eso, todavía se puede hacer". "La política del 'no, no y no' no sirve para construir nada positivo, ni en España ni en ningún país del mundo", le ha advertido.

Sánchez, firme en su postura sobre Rajoy

Sánchez se ha mantenido firme en su postura de que no pactará con "un presidente ausente" como Rajoy que no asume "ninguna responsabilidad" ante casos como el del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, involucrado en los llamados papeles de Panamá.

Para el secretario general del PSOE, "cada vez hay más argumentos para un gobierno de cambio y menos para seguir sosteniendo mediante una coalición negativa a este gobierno de la vergüenza". Por ello, un día más, ha hecho un llamamiento al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para desbloquear la situación y apoyar un acuerdo de gobierno con PSOE y C's. Sánchez ha reafirmado que "hasta el último minuto" intentará la investidura y ha pedido a Iglesias "dejar de pensar en coaliciones electorales", ante su posible alianza con IU, y "trabajar por las urgencias sociales". "Cuando se quiere el cambio, sobran las excusas", le ha dicho a Iglesias.

Sánchez se ha reunido en el Congreso con el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, quienes le han pedido dejar a un lado el acuerdo con C's y entablar uno nuevo de amplia base parlamentaria. Como vía para desatascar la situación, Álvarez ha planteado que el nuevo gobierno que pueda liderar el PSOE se someta a una cuestión de confianza dentro de dos años, idea ante la que Sánchez ha respondido: "He escuchado con atención la sugerencia y me quedo con ella".