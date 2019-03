Rajoy insiste en esperar al 20-D para determinar la ayuda a Francia contra Daesh

Pero otros sectores políticos, como los alcaldes de Podemos o Izquierda Unida, quieren recuperar el "no a la guerra" en esta campaña, y ya han convocado una manifestación, a la que el Partido Socialista duda en sumarse.

Mariano Rajoy asegura que España va a seguir combatiendo el terrorismo como siempre. Y para ello pide unidad al resto de los partidos. "Cualquier decisión que yo adopte, antes será consultada con el resto de partidos políticos que quieran colaborar lealmente en la lucha contra el terrorismo. Y cualquier decisión que haya que tomar será llevada al parlamento", señala.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha llamado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para darle la bienvenida al pacto antiyihadista. La firma será antes de las elecciones. El Partido Socialista no condena los bombardeos masivos a Siria porque considera que son decisiones que han tomado otros países libremente.

Los socialistas creen que ahora no toca el "no a la guerra" y no han decidido si asistirán a la manifestación: "Ahora no es el momento del no a la guerra simbólico, pero el no al la guerra sigue formando parte de lo que nosotros defendemos", dice la dirigente socialista Meritxell Batet.

La manifestación, convocada por alcaldes coaligados con Podemos, cuenta con el visto bueno de Pablo Iglesias. El partido estará allí, aunque no aclara si su líder participará. "No hemos tomado todavía una decisión, pero lo vemos con una gran simpatía", indica Pablo Iglesias.

Iglesias no menciona ni una sola vez el "no a la guerra", quien sí lo hace es Izquierda Unida. "Antes y después, diremos no a la guerra", señala el dirigente de IU Alberto Garzón.

El Partido Popular considera irresponsable un no a la guerra ahora, y propio del buenismo retrógrado de la izquierda. "La izquierda no acaba de enterarse que aquí buenos y malos, enemigos y aliados, y asesinos y víctimas", asegura Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP.