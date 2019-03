Rajoy dice que lo que prima en el debate catalán del día 8 es el mensaje, no quién habla

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha desvelado si intervendrá en el debate del Congreso del día 8 de abril sobre la propuesta del Parlamento de Cataluña que reclama la competencia de convocar un referéndum y ha señalado que lo importante no es quién lo haga, sino el mensaje que se dé.

Rajoy ha sido preguntado por los periodistas por la posibilidad de que sea él en nombre del Gobierno quien exponga los argumentos contrarios a la petición del Parlamento catalán, al término de la cumbre UE-África que se ha celebrado en Bruselas.

A su juicio, lo importante no es quien suba a la tribuna del Congreso sino el mensaje que se debe lanzar, y al respecto, ha subrayado que la posición del Gobierno está muy clara.

"Lo que se pretende hacer (con la propuesta de referéndum) supone privar al conjunto de los españoles de un derecho tan fundamental como es el de decidir lo que quieren que sea su propio país", ha subrayado el jefe del Ejecutivo. En esa línea, ha insistido en que las decisiones que afecten al conjunto de España, como las que afectan al conjunto de cualquier otro país, son tomadas por el conjunto de los ciudadanos.

"Esa es la posición y, a partir de ahí, el PP y supongo que otras fuerzas políticas explicarán que España es la nación más antigua de Europa y que hemos hecho muchísimas cosas juntos a lo largo de nuestra historia, aunque algunas a lo mejor no fueron buenas", ha añadido.

Ha vuelto a exponer el argumento de que en los últimos cincuenta años España es uno de los cinco países del mundo que más ha elevado su renta per cápita, y ha señalado que este es un dato del que todos los españoles deben sentirse orgullosos y que a veces no se tiene en cuenta.

"El pueblo catalán y el resto de españoles se han mezclado, tienen la misma sangre, tenemos todo tipo de relaciones y creemos que podemos tener futuro en un mundo donde cada vez hay más integración y más unión", ha explicado. Todo ello ha dicho que representa la apuesta que defiende el Gobierno y que considera que es lo que dicta el sentido común.

"No puedo decirle a nadie que no quiero que esté en la Unión Europea, que pierda el euro y que se quede fuera de los tratados nacionales porque me parece disparatado en los tiempos en los que estamos viviendo", dijo.

En consecuencia, ha insistido en que lo importante el día 8 de abril son los contenidos ante un asunto esencial, de fondo: "El pueblo español -ha reiterado- es quien decide lo que quiere que sea España, que es lo que dice nuestra Constitución".