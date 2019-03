Rajoy defiende al PP frente a partidos "invento de una tertulia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido al Partido Popular como "un partido que se renueva constantemente" y no "un invento de tertulia de hace 48 horas ni un producto de gran campaña", en alusión a otras formaciones políticas. En un acto con jóvenes de la comarca de Mora (Toledo), Rajoy ha insistido en que "todos los días salen caras nuevas" en el PP como muestra de esa renovación "constante", poniendo el acento "es muy difícil no encontrar un pueblo en España donde no haya alguien que enarbole la bandera del PP".

"Un partido que sabe gobernar, que tiene historia, que no es un invento de hace 48 horas", ha dicho. "Quien vota al PP sabe lo que vota, somos una cosa seria, donde hay mucha gente, mucha experiencia y muchos conocimientos".

Por otra parte, Rajoy, ha subrayado que la calificación crediticia de Cataluña se ha rebajado porque "genera menos confianza", y ha señalado que la "moraleja" es que la certidumbre y la estabilidad política "son rentables" y "romper la baraja" produce el efecto "contrario". Así se ha referido a la decisión de la agencia Standard and Poor's de rebajar un escalón la calificación crediticia asignada a Cataluña (de BB a BB-), de forma que agravó la consideración de la deuda catalana como bono basura al augurar una "tensión política creciente" entre la Generalitat y el Estado tras el 27S.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la "moraleja" de todo esto es que "la certidumbre política, la estabilidad, la sensatez el sentido común y la apuesta por la estabilidad son rentables", mientras que "generar problemas donde no los hay, romper la baraja" y dar un "mensaje de inestabilidad" produce "los efectos contrarios". "La gente necesita seguridad y no cambios radicales. No se puede jugar con la vida de la gente", ha añadido el presidente del Gobierno.