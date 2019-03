Rajoy, sobre la propuesta de Junts pel Sí y la CUP: "Es un acto de provocación"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho, a raíz de que Junts pel Sí y la CUP hayan pactado una propuesta de resolución parlamentaria en la que se declara "solemnemente" el "inicio del proceso de creación del estado catalán", que "esta iniciativa no puede caracterizarse más que como un acto de provocación de quien quiere saltarse la Ley". Por ello, dice que "el Gobierno garantiza que no van a lograr ninguno de sus objetivos y esta propuesta no surtirá ni uno solo de sus efectos".

Rajoy ha asegurado que "el Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos jurídicos y políticos que le atribuyen la Constutición y las leyes", y ha asegurado que "quienes quieren separar a Cataluña de España han de saber que no lo van a lograr. Tienen en frente a la Ley y a un Gobierno dispuesto a hacerla valer".

El presidente ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles en el que les ha dicho que mientras él sea presidente del Gobierno, "España seguirá siendo un país en el que todos estaremos sometidos a la ley y a las resoluciones de los tribunales".

Por último, Rajoy ha sostenido que defiende y defenderá con "firmeza, determinación y con los instrumentos que nos da la ley" la democracia, "por la que tanto hemos trabajado" y porque es su "responsabilidad".