Rajoy avisa a los independentistas: "No subestimen la fuerza de la democracia española"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tener "un concepto muy curioso del diálogo", y le ha replicado que no se puede negociar sobre la base de exigir al Estado que debe autorizar un referéndum 'sí o sí'. En una intervención ante la Junta directiva del PP catalán reunida de forma extraordinaria, ha criticado que Puigdemont nunca ha querido dialogar de forma sincera, ya que siempre le planteado la misma premisa: "Me daba dos opciones: o convocar el referéndum o convocarlo".

Rajoy, a quien Puigdemont ha enviado una carta este viernes para negociar la consulta, ha insistido en que no puede autorizar ni negociar una votación de estas características: "Yo no puedo disponer de la soberanía nacional. Lo que es España lo deciden todos los españoles".

Rajoy ha informado de que la Guardia Civil ha requisado hoy más de 100.000 carteles de la Generalitat de propaganda del referéndum del 1 de octubre. Rajoy ha avanzado esa información en su primer acto en Cataluña desde que el Gobierno de la Generalitat convocó el referéndum del 1 de octubre y fue anulado por el Tribunal Constitucional. La Guardia Civil está inspeccionando imprentas de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y L'Hospitalet de Llobregat, entre otras, en busca de material que pudiera ser utilizado para el referéndum.

El presidente del Gobierno ha instado hoy a los independentistas catalanes a que, ante sus actuaciones, no subestimen la fuerza de la democracia española, y ha garantizado que no habrá ningún referéndum el 1 de octubre. A ellos ha dirigido este mensaje: "Cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de catalanes y españoles. No subestimen la fuerza de la democracia española. La democracia es muy fuerte. España es una gran nación. La ley no se puede liquidar así como así". Y ha añadido: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar".

Rajoy ha defendido controlar los gastos de la Generalitat para garantizar que no se destina "ni un solo euro" al referéndum del 1 de octubre, después de que Oriol Junqueras anunciara que dejaba de informar sobre las cuentas catalanas al Gobierno. "Nos remitió una carta diciendo que no iba a cumplir con esa obligación porque nacía de una ley que ya no existía porque había sido derogada" por las leyes catalanas de 'desconexion', aprobadas la semana pasada en el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional en 24 horas, ha detallado Rajoy.

El presidente ha añadido que "si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, a partir de ahora los pagos los hará el Gobierno de España". El objetivo del Estado con la intervención parcial es cuádruple: cumplir la ley de estabilidad, asegurarse de que no se invierten recursos públicos en el 1-O, "que la gente cobre y que los servicios públicos funcionen", según ha dicho.