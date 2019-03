Rajoy cree que la crisis se ha superado gracias al esfuerzo de las familias

A juicio de Mariano Rajoy la existencia de las familias ha servido para que muchas personas "superaran la crisis y buscaran luego una oportunidad" tras admitir que, en este periodo, muchos pensionistas han sostenido a mucha gente que había perdido su puesto de trabajo. Rajoy ha hecho estas afirmaciones tras mantener un encuentro con asociaciones de familias y empresarios en el Espacio Coworking Talud de la Ería, en Oviedo, un equipamiento municipal inaugurado en 2013 como lugar de trabajo y punto de encuentro para emprendedores gestionado por la Asociación de Jóvenes Empresarios.

Tras mostrarse "optimista" sobre el futuro de España, el jefe del Ejecutivo ha defendido sus políticas de los últimos años que permiten ahora adoptar medidas como las incluidas en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, dotado con un presupuesto de 5.400 millones de euros y que prevé aumentar las pensiones de las mujeres con dos o más hijos. Rajoy ha emplazado a no volver a cometer "los errores del pasado" que dejaron "al borde de la quiebra" y en el que, cuatro años después, el Gobierno ya puede empezar a bajar impuestos "y, si es posible, más en el futuro" ante la mejoría de la coyuntura económica.

Para el jefe del Ejecutivo, si ahora se pueden bajar los impuestos es como consecuencia de las decisiones adoptadas en los últimos años en un país que redujo sus ingresos fiscales entre 2008 y 2009 en 70.000 millones de euros y que, ahora, ha incrementado su recaudación pese a haber bajado el IRPF y el tributo de sociedades. Rajoy, satisfecho de visitar una ciudad "emblemática" en la que tuvo "el gusto" de vivir dos años en su infancia, ha incidido además en la importancia del espacio donde se celebraba su único acto de campaña en Asturias, un vivero de iniciativas de fomento de la cultura emprendedora, imprescindible para la economía española.

"Un país podrá tener una sanidad más eficaz o un mejor sistema educativo si hay emprendedores que creen puestos de trabajo y generen impuestos que permitan mejorar los servicios públicos", ha advertido. En este sentido, ha insistido en el objetivo de que España cuente en un periodo de cuatro años con veinte millones de cotizantes a la Seguridad Social, una cifra que cree posible alcanzar si se mantiene el ritmo de creación de empleo de 2014 y del ejercicio actual.

Ese objetivo requiere, ha apuntado, perseverar en las políticas de los últimos años dado que, pese a que todo el mundo tenga "buenas intenciones", es necesario "aprender" del pasado cuestiones como que "las administraciones no pueden gastar lo que no tienen y que ni una administración ni un particular se puede endeudar". Sólo ese incremento de la recaudación permite atender un gasto como el que genera el pago de las 9,2 millones de pensiones que se abonan en España, un ámbito hacia el que va dirigida una de las principales medidas del Plan de Apoyo a las Familias aprobado ayer.

Según Rajoy, el incremento del 5% de las pensiones para las mujeres que tengan dos o más hijos permite apoyar a un colectivo que percibe prestaciones económicas medias en su jubilación inferiores a las de los hombres, bien por diferencias salariales entre sexos o porque trabajaron menos para cuidar a sus hijos. Tras intervenir ante los asistentes a la jornada "Empresa, familia y conciliación" coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, Rajoy tiene previsto dar un paseo por las calles del centro de Oviedo acompañado por la candidata a la Presidencia del Principado, Mercedes Fernández, y por el cabeza de lista del PP a la Alcaldía de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo.