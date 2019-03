Rajoy, sobre Cataluña: "Mi posición es Ley sí, pero diálogo también"

RUEDA DE PRENSA EN LA MONCLOA

El presidente del Gobierno ha dicho, sobre la reunión que mantuvo con Artur Mas el miércoles, que "Mas me dijo que él no hará nada que sea ilegal". Rajoy, ha señalado que fue una conversación "educada y respetuosa", y que su posición no ha cambiado, "Ley sí, pero diálogo también".