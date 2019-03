Rajoy augura una "larga senda de reformas y muchas batallas" para crecer en 2014

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado este martes que queda aún una "larga senda de reformas" y "muchas batallas" que acometer, algunas de ellas "muy importantes" a nivel europeo, con el único objetivo de "recuperar la economía y que pronto se produzca crecimiento y empleo". De hecho, ha augurado que "la economía española volverá a crecer en 2014".

Así lo ha señalado en su intervención en la apertura del II Congreso Nacional de Directivos de la APD, en la que ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, entre otras autoridades de la Comunidad Valenciana y líderes empresariales.

En su discurso, no ha realizado mención alguna a la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles. Rajoy ha indicado que "la situación aún es muy grave y el esfuerzo por realizar todavía es muy elevado", pero ha valorado que existen ya "algunos datos positivos que demuestran que se están corrigiendo nuestros tradicionales desequilibrio y que eso, además, se está haciendo a buen ritmo".

"Si no reducimos el déficit no habrá dinero ni quien nos lo preste", dijo

Sin querer "caer en el optimismo", pero con el "alentador" convencimiento de volver a crecer en 2014, se ha mostrado "convencido de que se alcanzará la meta" si se evita dejarse "abatir por el desánimo" y ha recalcado, en este sentido, que el Gobierno "tiene fijado el rumbo" y serán "capaces de mantenerlo".

También ha garantizado que librará esas importantes "batallas" pendientes "porque sabe perfectamente cuál es su objetivo, cuál es su rumbo y cuáles son los objetivos que tiene que poner en marcha". En su intervención, Rajoy ha admitido que su Ejecutivo ha adoptado "medidas dolorosas, que a nadie le gusta adoptar y que muchas no figuraban" en su programa.

"Soy absolutamente consciente", ha dicho. No obstante, ha argumentado que "si no somos capaces de reducir el déficit y conseguir el equilibrio de nuestras cuentas, todo lo demás se vendrá abajo porque ni tendremos dinero ni tendremos quien nos lo preste". "Por eso estamos actuando, y no solo a corto plazo, sino forjando los cimientos necesarios para el futuro", ha sentenciado.