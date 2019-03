Rajoy asegura que "lo peor ya pasó" y ahora "toca crecimiento e integración"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que "lo peor ya pasó" en Europa y ahora "toca crecimiento e integración", al tiempo que ha defendido que las reformas emprendidas en España en los últimos dos años han posibilitado la "esperanza" de salir de la crisis.

"Hace un año no podía hablar de esperanza, ahora sí. Ahora puedo hablar de esperanza en el futuro", sentencia Rajoy en un entrevista concedida a seis medios europeos, entre ellos al diario 'El País'.

El presidente del Gobierno argumenta su afirmación con los datos del paro registrado correspondientes al mes de noviembre, cuando se produjo el primer descenso desde 1989, pero matiza que no está "satisfecho".

Rajoy define como "clave" la moderación salarial como estrategia para salir de las "situaciones de dificultad", porque "es mejor apostar a ganar un poco menos y a mantener el mayor número de puestos de trabajo posible".

El líder del Ejecutivo niega tajante que se plante suprimir el salario mínimo y avanza que los nuevos cambios en el mercado laboral perseguirán mejorar la actual regulación del contrato a tiempo parcial.

Rajoy fundamenta su optimismo en el sector de la exportación y en la mejora experimentada en la financiación a pymes y al consumo, y espera que el inicio de la supervisión bancaria, y tras los test de estrés del BCE a la banca europea, se facilite que el crédito empiece a fluir "de una manera más intensa".

Bajada de impuestos

El presidente del Gobierno asegura que ahora sí se puede bajar los impuestos y adelanta que la rebaja planteada para el próximo año se centrará en "aliviar" la carga de las familias, fundamentalmente el IRPF, y en ayudar al emprendedor.

En cuanto a la situación de Cataluña, Rajoy asegura que no puede autorizar un referéndum y aclara que en todo caso no querría. "Yo no podría autorizar un referéndum por ejemplo como el que hay en Escocia por la sencilla razón de que la soberanía nacional le corresponde al pueblo español, según la Constitución", argumenta, por lo que dice que sin reforma constitucional no se podría plantear un referéndum como el del país escocés.