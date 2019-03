Rajoy alerta de "los adanes que florecen por doquier" en la política

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que el PP va a consolidar la recuperación económica e impedir que los "adanes" de la política que "florecen por doquier" vuelven a situar a España en la misma situación de hace cuatro años. Rajoy ha hecho esta afirmación en Valencia, donde ha clausurado unas jornadas de presentación del programa marco del PP para las elecciones municipales y ha presentado la candidatura de Rita Barberá a la Alcaldía.

"Hemos hecho lo más difícil, pero tocan dos cosas muy importantes: la primera, consolidar la recuperación económica y, la segunda, impedir que los adanes que florecen por doquier vengan a poner las cosas como nos las encontramos hace cuatro años en nuestro país", ha dicho.

Rajoy ha afirmado que "gobernar no es fácil, participar en una tertulia sí" y ha recalcado que regir un país requiere experiencia, trabajo y aguante como, según ha argumentado, ha tenido el PP para lograr la recuperación económica. "Este no es un problema para amateurs, una cosa son los comentaristas y otra cosa son los que tienen que gobernar", ha subrayado. El jefe del Ejecutivo ha destacado el valor de la experiencia y, tras recordar que el PP empezó "de la nada" y era "una verdadera máquina de perder elecciones", ha defendido su proyecto político frente a quienes tratan de "dar lecciones".

"El PP esta aquí, a disposición de los españoles, no de los zascandiles", ha aseverado Rajoy, quien ha afirmado que en el PP no son "perfectos" -"perfectos son los demás", ha añadido con ironía-, pero este partido "ha cogido España en la peor situación, y aquí estamos". El presidente ha reivindicado la gestión de los últimos años, en los que el Gobierno ha contado con el apoyo del PP y de una mayoría de la sociedad española, pero no con el de que quienes "deberían haber mostrado un mayor patriotismo del que en ningún caso hicieron gala en tiempos de dificultad".

"Hemos hecho con muy poca ayuda lo más difícil", ha aseverado Rajoy, quien ha reivindicado que hoy, cuando se comienza a salir de la crisis y las cosas "ya se ven de otra manera", hay que ser "justos" y decir que la Comunitat Valenciana se ha puesto "a la cabeza de la recuperación". A su juicio, solo "un gran partido" puede presentar un documento como el programa marco municipal del PP, y ha reivindicado que los Ayuntamientos han sido "decisivos" para conseguir la recuperación económica. "Los ayuntamientos del PP han sido un ejemplo de gestión. Hay que repetirlo, hay que reiterarlo y hay que afirmarlo lisa y llanamente, porque es la verdad, y esa batalla tenemos que darla y no podemos perderla", ha manifestado.

Rajoy ha considerado que, ahora que "ha pasado lo peor", hay que marcarse objetivos "realistas" e involucrar a todos para conseguirlo. Ha afirmado que la "única prioridad de futuro" que debe tener España es conseguir llegar a la cifra de 20 millones de personas trabajando, a razón de 500.000 empleos anuales en los próximos cuatro años. Ha confesado que han tenido que "trabajar muy duro" y que les ha tocado "bailar con la más fea", pero están aquí, mientras que se ha preguntado dónde están los que exigían el rescate, los que le decían que no se enteraba y que España no podría salir en solitario de la crisis.

Por eso, les ha instado a que reconozcan que se equivocaron. "Gobernar no es fácil, participar en una tertulia sí", ha afirmado el presidente del Gobierno, quien ha destacado que en los momentos de crisis, España "aguantó, porque es un gran país y hay gente de primera", y a esas personas es a las que hay que dirigirse. "Este partido tiene muchas cosas que decirle a la sociedad", ha indicado Rajoy, quien ha resaltado que el PP "ha prestado y quiere seguir prestando muchos servicios".

Rajoy: "Barberá es una de las grandes de España"

El presidente del PP ha señalado que el acto de presentación del Programa Local Marco para las próximas elecciones había que "celebrarlo en Valencia" porque su alcaldesa y candidata a la reelección, Rita Barberá, "no es sólo la mejor alcaldesa de la historia de Valencia, sino una de las grandes alcaldesas que ha tenido y tiene España". Al respecto, ha señalado que la alcaldable es "su amiga", como ella misma ha reconocido durante su intervención, y eso "tiene consecuencias". Así, ha destacado que "Rita está identificada con Valencia" y "puede alardear de su gestión, puede presumir de que Valencia está en la liga de campeones de las ciudades europeas".

Asimismo, ha destacado que el presidente de la Generalitat y candidato a la reeleción, Alberto Fabra, si en 2011 fue "el presidente de la recuperación, en 2015 lo vais a votar como presidente de la consolidación del bienestar".