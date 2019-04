Rajoy advierte a Sánchez que la "exclusión" del PP es "muy mala para España"

En rueda de prensa junto al primer ministro de Marruecos, Abdelilah Benkirán tras la cumbre bilateral celebrada, Rajoy ha confesado estar "muy preocupado" por el hecho de que el PSOE, que debería estar en "la centralidad política", haya prometido "pactar con todos excepto con el PP y Bildu", una afirmación que revela "ganas de exclusión" y es profundamente antidemocrática".

Tras subrayar que no tiene previsto reunirse con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el jefe del Ejecutivo ha advertido de la "lectura" que se va a hacer tanto dentro como fuera del país de los pactos postelectorales y ha señalado que "sectarismo y exclusión deberían ser cosas de las que se olvidaran los dirigentes políticos responsables".

Rajoy descarta variar su política económica y no comenta cambios en Gobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que no va a modificar la política económica porque sería un "error monumental" y no ha querido comentar relevos en su gabinete, si bien ha afirmado que "conviene no cambiar lo que funciona".

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo al ser preguntado por cambios en el Gobierno y en su política económica, en la rueda de prensa conjunta con su homólogo de Marruecos, Abdelilah Benkirán, con motivo de la XI cumbre bilateral. Rajoy ha resaltado que cambiar la política económica "sería un disparate" y un "error descomunal" y "enormemente negativo" para los españoles.

En este sentido ha agregado que ahora tras el enorme esfuerzo de los últimos años "sería un disparate dar marcha atrás". Tras recordar el 2,9 por ciento de crecimiento en 2015 y datos de creación de empleo, Rajoy ha insistido en que "hay que perseverar" y que "sería un error descomunal cambiar una política que ha funcionado".

Ha alertado de volver a la etapa de mayor crisis en décadas y en este contexto ha incidido en que no le gustan "nada" los pactos municipales que está viendo.

Sobre la remodelación del Gobierno, Rajoy ha dicho que no iba a entrar a comentar "cambios de personas" y ha afirmado que "conviene no cambiar lo que funciona". El pasado martes, el presidente del Gobierno dijo que los cambios que está barajando los acometerá antes del verano.