Rajoy aconseja rebajar las "expectativas" sobre los cambios en el Gobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aconsejado hoy rebajar las "expectativas" sobre los cambios que pueda hacer en el Ejecutivo porque ha asegurado que no va a modificar las políticas y, en consecuencia, ha sugerido que no habrá grandes modificaciones en los nombres.

Rajoy se ha referido a los cambios que planea llevar a cabo este mes tanto en el Ejecutivo como en el PP en declaraciones a los periodistas al término de la cumbre UE-Celac que se ha celebrado en Bruselas. Al plantearle que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha asegurado hoy que Rajoy llevará a cabo los cambios de forma inminente, el presidente del Gobierno ha señalado que no iba a entrar más en ese asunto y ha recordado que esa es una competencia exclusiva suya.

"Lo único importante es dejar claro que las políticas no se van a cambiar y que, como no se van a cambiar las políticas, pueden sacar las consecuencias que quieran", ha señalado, dejando entrever que eso indica que no habrá una amplia remodelación del Gobierno.

En esa línea, ha hecho una petición: "Que no se genere tanta expectativa. He dicho que no vamos a cambiar las políticas y, a partir de ahí, se pueden sacar algunas conclusiones. "Yo, desde luego, las expectativas no las he generado", ha añadido el jefe del Ejecutivo.

Al pedirle una valoración sobre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que su nombre haya sido mencionado en algunos medios como uno de los que puede cambiar, Rajoy le ha dado su total apoyo. "Que a estas alturas de mi vida me pregunten por la vicepresidenta del Gobierno, que lleva tanto tiempo colaborando conmigo, lo mejor es que no diga nada salvo que es una persona que desempeña su labor francamente bien".

Ha insistido en que el objetivo del Gobierno debe ser mantener la recuperación económica y que se siga creando empleo en España después de unos últimos meses que han sido buenos. Pero ha reiterado que hay aún mucha gente que no puede trabajar y él no se va a distraer del objetivo de seguir creando puestos de trabajo después de una legislatura muy duro. "Ahora se trata de que las reformas sigan produciendo efectos y de que haya cada vez más españolas que puedan trabajar", ha añadido.