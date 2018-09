Quim Torra se prepara para encabezar una marcha para movilizar al independentismo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este domingo que no puede acatar las sentencias de los tribunales relacionadas con el independentismo porque "hay un 80% de los catalanes que no las aceptan".

En una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, Torra ha explicado que no puede aceptar "que votar sea un delito" y que no podría aceptar ninguna sentencia "que no fuera la de la plena absolución de los encausados" por el 'proces'.

"Cada día que los presos políticos están la cárcel es un acto de venganza. Yo les voté para que hicieran lo que hicieron. Me siento tan culpable como ellos. Yo podría estar en la prisión, y ahí esta Cuixart. ¿Cómo piensa que puedo aceptar ninguna condena de Cuixart?", se ha preguntado.

Para Torra, el juicio contra los políticos independentistas "nunca tendría que haber sido instruido", y por ello ha hecho un llamamiento para que el Estado reflexione. "Desde Pedro Sánchez hasta el Rey, desde el primer diputado hasta el último ciudadano", ha añadido.

En este sentido, el presidente catalán se ha resignado a que se "escamoteen los derechos civiles" de los independentistas y a que "todo pueda estar pasando" de verdad. "Ahora le pido a los pueblos que se solidaricen: la República es un proyecto compartido", ha defendido.

Preguntado sobre el número de quejas al Defensor del Pueblo por la presencia de lazos amarillos en las instituciones públicas, Torra ha reconocido que no dispone del dato y ha señalado que "lo importante en este tema es la convivencia y la libertad de expresión".

"Cualquiera que pretenda quebrar esa convivencia o limitar la libertad de la ciudadanía está fuera de ese gran consenso. No es un tema de independencia. Es importante que el espacio público sea plural", ha aseverado.

Torra se prepara ya para celebrar el principal acto de la Diada de Cataluña, que se celebrará esta tarde y que culminará ante la fachada de la Generalitat.

Una Diada que cada vez se ha politizado más, dado que tanto la Generalitat como el Parlament han aprovechado para pedir la libertad de los políticos presos y de los fugados.

Como curiosidad: la pancarta con los lazos amarillos que colgaba de la fachada de la Generalitat ha sido retirada y en los actos de esta tarde y este martes, no van a participar ni Ciudadanos, ni el PSC ni el PP dado que acusan a Torra de haber secuestrado la Diada para sus fines independentistas.