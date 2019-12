Quim Torra desafiará la sentencia de inhabilitación con una votación en el Parlament

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, anunció que convocará una votación del Parlamento de Cataluña para dejar claro que son los representantes de lo catalanes los que nombran y cesan a los presidentes y no "tribunales políticos" como el que le ha condenado a año y medio de inhabilitación, sentencia que recurrirá al Tribunal Supremo para poder llevar el procedimiento a las instancias europeas.

En una declaración institucional sin preguntas en el Palau de la Generalitat, Torra reprodujo las palabras que pronunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: "Mi condena será su condena". Denunció a continuación que un tribunal compuesto por tres personas "desprovistas de imparcialidad", en un proceso lleno de "irregularidades" e impulsado por una Fiscalía que ejerce de garante de los intereses del Gobierno del Estado, pretende cambiar a un presidente elegido por millones de ciudadanos en las urnas, muestra de la "desproporción" con la que actúan los poderes del Estado.

"Tenemos que buscar la Justicia fuera"

"A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas", aseguró, anunciando que ha pedido a los partidos que le apoyaron y a quienes quieran "oponerse a la represión" que lo expresen así en una votación en el Parlamento, no para apoyarle a él, precisó, sino para dejar claro "dónde reside la soberanía del pueblo de Cataluña" y para "reafirmarse en su dignidad democrática". Anunció también que sus abogados recurrirán la condena ante el Tribunal Supremo con la finalidad de agotar las vías de la justicia española, en la que tiene "nula" confianza, y poder acudir a las instancias europeas. "Tenemos que buscar justicia fuera cuando se nos niega aquí", dijo, apelando al veredicto sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, con "implicaciones directas" también para Carles Puigdemont y Toni Comín. Al hilo de esa sentencia, exigió la nulidad del juicio "político" que condenó a los líderes independentistas, la libertad "inmediata" de los presos, el "regreso libre de los exiliados" y el archivo de las causas abiertas contra los independentistas, instando al Estado a reconocer "errores y vulneraciones de derechos". Denunció, además, que la represión "no se ha detenido" y que en España "no hay justicia cuando se trata de juzgar a independentistas" que, alertó, no dejarán de defender su objetivo: la independencia, "una república catalana libre".