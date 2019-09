El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este domingo que no puede "condenar lo que no existe", ya que "el independentismo siempre ha sido pacífico", y por ello "choca contra la violencia de manera natural": "Nosotros no somos violentos", ha asegurado.

En su intervención en un acto político de JxCat frente al centro penitenciario de Lledoners (Barcelona), el presidente catalán ha afirmado que él "siempre" ha rechazado la violencia, eso sí, "cuando se ha producido".

"No podemos condenar lo que no existe porque nosotros no somos violentos", ha insistido, y ha añadido: "No tenemos ningún problema en condenar la violencia cuando se ha producido, pero no podemos caer en el marco al que nos quieren llevar, sencillamente". Ha instado asimismo al Estado y a "los partidos que han apoyado el 155" a condenar la "violencia de Estado" durante las votaciones del 1 de octubre de 2017, que para él es "la única violencia que se debe condenar".

Sànchez, Turull, Rull y Forn concurrirán con JxCat a las elecciones

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha anunciado este domingo que los independentistas encarcelados Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn concurrirán a las elecciones legislativas del 10 de noviembre en las listas de JxCat. Durante su discurso en el acto frente a la cárcel de Lledoners (Barcelona), ha dicho: "Iremos a Madrid para continuar haciendo lo que ya hemos hecho estos cinco meses".

Borràs ha añadido que están comprometidos con la democracia, los derechos humanos y la no violencia, y que insisten en el proyecto independentista porque consideran que "es el proyecto más social para Catalunya".