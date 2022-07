Pedro Sánchez confía mantener la coalición con Podemos hasta agotar su mandato

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa su viaje por los Balcanes para estrechar lazos con estos países y apoyar su futura entrada a la Unión Europea. Tras su visita a Serbia y Bosnia, el presidente se ha reunido con su homólogo de Montenegro. Es la primera vez que un presidente español visita oficialmente este país.

Durante una conversación informal con periodistas, Sánchez ha asegurado que aspira a que la coalición con Unidas Podemos no se rompa en lo que queda de legislatura y llegue intacta hasta agotar su mandato en diciembre de 2023. En este sentido, ha señalado que es bueno que acaben de la mano la legislatura por diversos motivos, entre ellos porque es necesario seguir aprobando reformas en medio de una etapa que está resultando muy difícil.

El presidente ha recordado que se han sacado adelante 150 proyectos legislativos, dos presupuestos consecutivos "en tiempo y forma", reformas "muy profundas y de mucho calado" como la de pensiones, la reforma laboral o la reforma educativa, entre otras.

Adelanto electoral

Respecto a la fecha de las elecciones, Sánchez ha ratificado que las elecciones serán cuando tocan, en diciembre de 2023, y ha descartado que baraje intentar llevarlas a enero de 2024. Los periodistas han planteado este retraso para que las Cortes no estuvieran disueltas cuando la princesa Leonor cumpla 18 años el 31 de octubre de 2023 y tenga que jurar la Constitución como heredera de la Corona en el Congreso. Sin embargo, ha señalado que es un asunto que tendrá que hablar el Gobierno con la Casa Real, pero no ve condicionante alguno para la celebración de las elecciones porque cree que no tiene por qué ser justo el día que cumple la mayoría de edad cuando la princesa jure el texto constitucional y puede posponerse a que esté constituido el nuevo Parlamento.

Encuestas

El presidente ha reconocido que las encuestas no son favorables en este momento al PSOE pero afirma que trabajará junto a su partido para darles la vuelta. Sánchez cree que los ciudadanos están conociendo realmente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, algo que, a su juicio, ayudará a su partido.