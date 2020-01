El PP se querellará contra Quim Torra

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación presentará una querella contra Quim Torra por "usurpación de funciones" y ha advertido de que "cualquier decisión que tome no tendrá valor jurídico" tras haber sido inhabilitado y haber sido despojado de su condición de diputado. Por eso, ha criticado duramente que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantenga una reunión con él cuando "ya no es presidente de la Generalitat".

Así se ha pronunciado Casado en declaraciones a los periodistas tras asistir a la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), justo poco después de que Torra haya anunciado que una vez aprobados los presupuestos catalanes podrá fecha a las elecciones autonómicas y haya confirmado que la próxima semana se verá con el presidente del Gobierno. Casado ha recalcado que Torra "ya no es presidente" de la Generalitat de acuerdo a lo que establece el Estatuto de Cataluña y, por lo tanto,debe cumplir la ley como "cualquier persona". En este punto, ha avanzado que pedirán a la Mesa del Parlamento catalán que le "cese" en sus cargos y convoque una sesión de investidura para elegir a su sustituto, al tiempo que se dirigirá el Gobierno de Sánchez para que vele por el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central (JEC). El presidente del PP ha recordado al Gobierno que dispone de los mecanismos constitucionales para hacer que Torra cumpla la ley y puede mandarle un "requerimiento", requisito previo a la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. Si no lo hace, ha proseguido, el PP tomará las "medidas oportunas" porque en ese caso Sánchez estaría "incumpliendo sus obligaciones por un rédito partidista". En este punto, ha criticado de nuevo que Sánchez esté dispuesto a reunirse con Torra el próximo 6 de febrero en Barcelona. "Lo que no entendemos es por qué mantiene una reunión con Torra cuando ya no es presidente de la Generalitat en virtud del Estatuto de Autonomía", ha enfatizado.

Socialistas: elecciones ya

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha exigido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque elecciones "ya" antes de aprobar los presupuestos, porque hacerlo después de dar el visto bueno a las cuentas para 2020 no tiene, a su juicio, "ningún sentido". Iceta así lo ha señalado en Twitter después de que Torra haya comparecido este mediodía para anunciar que pospone el adelanto electoral hasta después de aprobar los presupuestos de 2020, dentro de aproximadamente dos o tres meses. Según el primer secretario del PSC, la legislatura está "agotada" y el jefe del Ejecutivo catalán, "desautorizado", por lo que ha instado a "convocar elecciones ya para tener gobierno y presupuestos".

Pablo Iglesias: habrá nuevo Gobierno

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, defendió que el Ejecutivo español “tendrá que dialogar con quien esté” al frente de la Generalitat de Cataluña y se limitó a decir del adelanto electoral avanzado por el presidente, Quim Torra, que "si hay elecciones, los partidos se presentarán a las elecciones y muy pronto habrá un nuevo Gobierno en Cataluña”, despejó Iglesias, antes de reiterar su mensaje habitual de que “el diálogo siempre es bueno en política” y “es una obligación de los políticos”, ya que “estamos en la situación en la que estamos porque algunos no han sabido dialogar” con su “nefasta gestión” del conflicto, en obvia alusión al PP.

Ciudadanos: que cesen a Torra

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a través del artículo 155 y convoque elecciones autonómicas. En rueda de prensa, Carrizosa ha lamentado que Torra "siga intentándose atornillarse y atrincherarse aún más a su anterior presidencia" tras su anuncio de que no convocará nuevos comicios hasta que se hayan aprobado los presupuestos de la Generalitat de 2020. "Le pedimos al señor Torra que no haga anuncios como si fuera presidente", ha afirmado Carrizosa, tras insistir en que el president de la Generalitat ya no es tal porque la justicia le ha retirado el acta de diputado como consecuencia de su condena de inhabilitación por un delito de desobediencia.