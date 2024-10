Íñigo Errejón dimite, última hora en directo | La denuncia de Elisa Mouliaá: "La empujó sobre la cama y se sacó su miembro viril"

Íñigo Errejón ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados y ha abandonado la política por problemas de salud mental y afectivos. El portavoz de Sumar lo anunció el pasado jueves con un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el que aludía a la "subjetividad tóxica de los hombres y el patriarcado".

"El ritmo y el modo de vida de la primera línea durante una década ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Creo que es algo que en mayor o menor medida experimenta todo aquel que está en esa posición durante un tiempo prolongado", ha explicado también en ese comunicado.

Ola de acusaciones de violencia machista

Lo cierto es que la renuncia llega tras una ola de acusaciones de violencia machista. El miércoles la periodista Cristina Fallarás publicó en sus redes sociales el testimonio de una mujer que no revelaba su nombre. Un intercambio de mensajes con referencias a una relación con un "político que vive en Madrid, muy conocido" (Errejón). Ahí denunció que llegó a sufrir acoso sexual por parte de ese político. La periodista asegura que tiene hasta once testimonios parecidos. El hasta ayer portavoz de Sumar no ha negado estas acusaciones.

Las reacciones

La vicepresidenta segunda del Gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, señaló este jueves que es el momento de apoyar y acompañar a todas las mujeres que denuncien maltratos o acoso.

El PSOE, por su parte, mostró su preocupación tras la dimisión del que era su socio de Gobierno y ante las informaciones que se están publicando. En este sentido, han asegurado que el Partido Socialista va a estar "siempre con las víctimas de violencia machista".

