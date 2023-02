¿Qué podría pasar si el PSOE y Podemos no llegan a un acuerdo para reformar la ley del 'solo sí es sí'?

PSOE y Podemos siguen negociando para llegar a un acuerdo que les permita modificar la ley del 'solo sí es sí' y evite más rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Pero de momento parece que el acuerdo no está cerca.

Fuentes socialistas dicen a Antena 3 Noticias que la negociación continúa, que el acuerdo está lejos y que Podemos de momento no cambia su posición. El principal escollo es el consentimiento. Los socialistas aseguran que no se va a tocar, que ellos lo que están proponiendo una reforma técnica para cerrar la puerta a las rebajas de condena. Pero en Podemos creen que sí y que eso es acabar con el espíritu de la ley.

Si de aquí al martes no hay acuerdo, el PSOE irá por su cuenta y presentará su proposición de ley para modificarla. Este domingo las líderes de Podemos han protagonizado un acto en Madrid para reivindicar su postura. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este domingo durante su participación este domingo en Madrid en el acto '¿Consentiste o no? Solo sí es sí' que, aunque está dispuesta a reformar la ley del 'solo sí es sí', como le ha pedido el PSOE, hay algo en lo que no está dispuesta a ceder: "El consentimiento no se toca".

"Aunque sabemos que la ley está bien y que ninguna reforma legal va a evitar esas decisiones judiciales de rebajar las condenas, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley, a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente, como Gobierno, a esta ofensiva contra la ley y contra el gobierno de coalición", ha dicho Montero.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este domingo que su partido no se va a rendir y que seguirá peleando para defender todos los avances feministas. "Es muy doloroso ver cómo golpean a las compañeras del Ministerio de Igualdad porque están defendiendo los derechos de todas las mujeres, los avances feministas que está haciendo este Gobierno", ha señalado.

A los socialistas no les ha gustado que sus socios celebren este acto hoy en medio de la negociación.