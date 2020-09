La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba este lunes que "no hay médicos en Madrid" y que en España hay un problema de falta de médicos y enfermeros, porque no hay oferta educativa, por lo que ha reclamado un plan a seis o diez años para poder cubrir las jubilaciones masivas que se van a producir. "No se trata de que la Comunidad de Madrid haga incentivos y traiga sanitarios de otras comunidades autónomas", algo que le produce una "sensación de deslealtad" cuando todas las regiones están pasando por lo mismo, ha explicado Díaz Ayuso.

La respuesta inmediata de los sindicatos de la sanidad pública es que "han sido expulsados por los precarios contratos basura".

El SEPE refleja que hay más médicos en paro que hace un año

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro ha subido entre el personal sanitario. De hecho que indican que la sanidad española cuenta con 700 médicos parados más que en el mismo periodo el año pasado, un 40 por ciento más.

En julio de 2019 había más de mil parados, 1.125, y esa cifra ha aumentado hasta 1.825. Esos 700 profesionales más en las listas del desempleo suponen un 40%.

También ocurre con los profesionales de la enfermería donde el paro aumenta un 5,4 por ciento año y ya hay más de 3.000.

Los sindicatos dicen que no hay planificación y sí contratos basura

El secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, ha asegurado que faltan médicos por los "contratos precarios" con bajos sueldos y sin posibilidad de librar tras guardias de 24 horas. Asegura que "ante estas condiciones laborales, los médicos prefieren marcharse fuera de Madrid". También desde Comisiones Obreras se asegura que el problema es que se ha expulsado al "talento médico" y -cuando hacen más falta- ni siquiera se les renueva. El sindicato se ha mostrado muy duro: "No ha habido planificación. No se han reforzado plantillas. No se ha hecho caso a los sindicatos. No se ha atendido a las necesidades de reforzar la Atención Primaria y el rastreo. No se ha ejecutado la contratación de personal para el nuevo hospital de pandemias, ni se ha previsto personal para reabrir el Ifema".

El presidente del Consejo de Enfermería se queja de que el colectivo lleva décadas avisando de que en España hay déficit de enfermeras y los políticos y gestores se negaron en su momento a planificar adecuadamente las plantillas de profesionales sanitarios.