Puigdemont afirma que el Estado "no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia"

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha calificado la invitación del Gobierno para debatir en el Congreso su propuesta de referéndum como una "coartada" para difuminar ante los observadores internacionales la ausencia de voluntad política, un "error", ha dicho, del que no va a participar.

En un acto en el Auditorio Caja de Música CentroCentro, en el Palacio de Cibeles, Puigdemont ha preguntado que si de verdad existe voluntad política "se encuentran cauces" y sentido de Estado.

Puigdemont ha dicho al Ejecutivo central que no cuente con el Govern para "simulacros y falsa voluntad de diálogo, nada que permita creer que renunciamos al derecho de autodeterminación".

Carles Puigdemont ha afirmado que el Estado "no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia" y ha advertido al Ejecutivo de Mariano Rajoy de que el Govern "no aceptará" que nadie les obligue a renunciar a sus principios. Además ha considerado una "irresponsabilidad" que las últimas decisiones del Gobierno sean perseguir a cargos electos que "no acercan el acuerdo, sino que lo alejan". "Negar el carácter político de la demanda catalana y fiarlo todo al trabajo de fiscales y jueces no es la solución sino que incrementa el problema", ha subrayado Puigdemont, al tiempo que ha dicho que "en los juzgados no se hace política".