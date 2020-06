Puigdemont pide a las fuerzas de seguridad que actúen siguiendo criterios profesionales y no políticos

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está convencido de que los catalanes que acudan a votar el domingo en el referéndum de autodeterminación anulado por el Tribunal Constitucional por su ilegalidad van a actuar de manera pacífica.

"No creo que vaya a haber nadie que use la violencia o que quiera provocar violencia que pueda mancillar la imagen pacífica irreprochable del movimiento de independencia catalán", ha afirmado Puigdemont este viernes.

Puigdemont ha pedido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que han desplegado unos 4.000 agentes de refuerzo a Cataluña para impedir la celebración del referéndum, que actúen siguiendo criterios profesionales, no políticos, el 1 de octubre. "Me gustaría que usaran los mismos criterios que usan (los Mossos). No criterios políticos, no órdenes políticas, sino criterios policiales y profesionales", ha expresado.