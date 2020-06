Puigdemont, al Gobierno: "Respetad la democracia y no nos echéis las cloacas"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha instado al Gobierno a "respetar la democracia" y a no usar "las cloacas" en contra del referéndum del 1 de octubre, en el que ha prometido que "habrá urnas y estarán llenas de papeletas". Puigdemont ha participado en un acto de la federación de Barcelona ciudad del PDeCAT, enmarcado en la campaña 'Sí al Millor País' (Sí al mejor país), a favor de votar por la independencia en el referéndum que el Govern prevé para el 1 de octubre.

Un acto en el que han intervenido consellers salientes y entrantes, como la exconsellera de Presidencia Neus Munté y su sucesor, Jordi Turull, o el nuevo titular de Interior, Joaquim Forn, además de la coordinadora general del partido, Marta Pascal.

En su alocución, Puigdemont ha subrayado que Cataluña es un "pueblo civilizado", por lo que "no es necesario que envíen a la Guardia Civil ni a los fiscales", al tiempo que ha lanzado este mensaje al Gobierno: "Respetad la democracia y no nos echéis las cloacas". El presidente catalán ha llamado a no "distraerse" ante las "trampas" del Estado, ni tampoco en "procesos administrativos", ya que, ha garantizado, "habrá urnas y nosotros seremos los encargados de que estén llenas de papeletas".