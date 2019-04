PSOE y PSC firman el pacto que regirá sus relaciones y con el que dan por cerrada la crisis

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este martes que el acuerdo alcanzado con el PSOE no implica que los socialistas catalanes pierdan soberanía y ha recalcado que no incluye los verbos "acatar, tutelar ni subordinar", sino que se basa en la necesidad de "consensuar", que es lo que quieren los dos partidos, ha remachado.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa junto al presidente de la Gestora que está al frente del PSOE, Javier Fernández, después de que ambos hayan rubricado el pacto con el que dan por cerrada la crisis que se abrió cuando el PSC rompió la disciplina de voto y dijo 'no' en la investidura de Mariano Rajoy.

ambos han dado por superado este "amargo" momento, en palabras de Fernández, que Iceta admite que se podría haber resuelto de otra manera. De hecho, cuando se le ha preguntado expresamente, ha explicado que no se arrepiente de haber votado 'no' a Rajoy, pero sí está "arrepentido de no haber encontrado una solución acordada a ese problema".

"No de lo que votamos, pero sí de no haber encontrado, y me hago directamente responsable como máximo dirigente del PSC y mi único consuelo es que el PSOE se encontraba en un momento de transición muy difícil, que quizás no favoreció la relación entre los dos partidos", ha explicado.

Dicho esto, tanto Iceta como Fernández han celebrado el acuerdo que aprobaron las Ejecutivas del PSC y del PSOE y que este martes han firmado, en presencia de los miembros de la comisión negociadora que se creó para evaluar la situación y revisar el protocolo que rige sus relaciones desde 1978.