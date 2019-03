El PSOE no tomará ninguna decisión sobre Chaves y Griñán hasta que la justicia hable

El presidente del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que el partido no tomará decisiones sobre Chaves y Griñán. El líder de los socialistas deja el futuro de los expresidentes andaluces en manos de los jueces. “Cuando la justicia hable, el Partido Socialista hablará”, indicó. Mientras tanto, guarda silencio cuando se le pregunta su opinión sobre si deben dimitir o no.

La investigación sobre el caso de los ERE fraudulentos lleva ya seis años, ocupa 300.000 folios y acumula ya 266 imputados, 5 de ellos aforados, incluidos dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Las cifras varían, pero se cree que se han defraudado casi 9,000,000 de euros.

Para los populares no hay excusas, dicen que los expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán, habían sido avisados de las irregularidades de los ERE y que no hicieron nada. María Dolores de Cospedal dice que ella habría actuado de forma muy distinta. “Si a mí un interventor general me alerta, yo leería el informe y haría algo”. Y critica que supuestamente hayan permitido que se desvíen miles de millones de euros de dinero público.