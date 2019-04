El PSOE señala que la negociación con todas las fuerzas políticas es "abierta y flexible"

El PSOE ha afirmado que hay "avances" en las negociaciones para formar Gobierno y ha asegurado que son "optimistas" en las conversaciones con Podemos, partido al que ha dado la bienvenida "al campo de la negociación política" y al que ha avisado, no obstante, de que no se saltarán la Constitución.

"Hoy es posible un cambio en España. Hoy es posible que arranque la legislatura y que no haya elecciones como quieren otros", ha dicho el secretario de Organización del PSOE, César Luena, durante su intervención en Toledo en una reunión de alcaldes.

Ha explicado que los socialistas tienen abierta una negociación en torno a contenidos políticos que es además "abierta y flexible, es decir con todos" y que se están produciendo "avances". "Se suma, se avanza, se construye", ha insistido. El líder socialista, Pedro Sánchez, tiene "voluntad real, sincera y responsabilidad" en este proceso, ha dicho Luena. "Lo primero es negociar para sumar, para avanzar", ha apostillado, antes de señalar que el PSOE ha encontrado "muy buena disposición" en todos los grupos y afirmar que la posibilidad de que haya un Gobierno "reformista y estable es difícil pero es posible".

El dirigente socialista ha agradecido a Ciudadanos y a IU su compromiso en la negociación con el objetivo de avanzar y ha dado la bienvenida al partido de Pablo Iglesias al "campo de la negociación política" en torno a "programa y proyecto político".

Ha reconocido que hay propuestas de la formación morada que el PSOE no comparte pero que también hay puntos de unión

Aunque ha dicho que los socialistas son "optimistas" en la negociación con Podemos, ha advertido: "Que nadie espere al PSOE en nada que lleve a incumplir la Constitución, sobre todo si lo que se intenta es discutir la soberanía nacional". También ha avisado de que los socialistas no entrarán en una negociación saltándose sus principios que son, ha dicho, "contenidos, política y propuestas, es decir los problemas de los españoles y con todos, sin vetos, sin exclusiones".

Ha reconocido que hay propuestas de la formación morada que el PSOE no comparte pero que también hay puntos de unión y ha manifestado que los socialistas han elegido cambio frente a continuidad, por lo que ha emplazado a Iglesias a hacer lo mismo y a sentarse a negociar un proyecto político que tiene que ser "incluyente y plural" y presidido por Sánchez. "Hemos elegido programa y no sillones. Y espero que la elección de Pablo Iglesias sea también esa. Se va a elegir Pedro Sánchez, las reformas y el progreso o Rajoy, la corrupción y la desigualdad", ha aseverado, antes de apostillar: "No podemos permitirnos un final que sea 'podemos pero no queremos'".

Tras afirmar que el PP -"en estado de putrefacción", ha dicho- debe pasar a la oposición para regenerarse y Mariano Rajoy "jubilarse", Luena ha destacado que el objetivo es claro: "Cambiar". "Para cambiar hay que dialogar, negociar, ceder, ceder es sumar y hoy en la política española sumar es construir", ha añadido. Luena ha señalado que su partido está ocupando el espacio de la responsabilidad que otros "quieren evitar" después de que Rajoy estuviera "cuarenta días sin hacer nada y después intentando bloquear la situación metiendo España en un limbo difícilmente constitucional rechazando el encargo del Rey".