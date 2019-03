El PSOE exige que Pastor acuda al Congreso para explicar el hundimiento del AVE a Alicante

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una solicitud de comparecencia para que la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, expliquen a la comisión parlamentaria del ramo el hundimiento de la vía del AVE a Alicante, ocurrido esta madrugada como consecuencia de las lluvias que han caído en la Comunidad Valenciana.

Y es que Renfe informó este miércoles del corte de la circulación entre Albacete y Alicante por la acumulación de agua en la zona, y el diario 'El País' asegura que uno de los convoyes, en el que viajaban 220 pasajeros, tuvo que ser detenido a la altura de la localidad alicantina de Alpera por las balsas de agua acumuladas, que hacían inseguro el trayecto al haber provocado el hundimiento de parte de la vía.

El portavoz parlamentario de Fomento del PSOE, Rafael Simancas, señala que "resulta inexplicable que una línea ferroviaria puesta en servicio hace sólo un año con las tecnologías más avanzadas se hunda simplemente porque ha llovido" y acusa a Fomento y a Adif de haber "fallado gravemente" en el mantenimiento "adecuado" de la infraestructura, cuyo "coste millonario" requería de "más esfuerzo y eficacia".

"Hemos de celebrar que no haya habido víctimas, pero exigimos a la ministra de Fomento una explicación rápida sobre lo sucedido, la reparación eficaz de los desperfectos, el restablecimiento rápido del servicio y una revisión a fondo de toda la infraestructura para prevenir que no vuelva a suceder algo parecido", añade el diputado madrileño.



Por su parte, el diputado por Alicante, Herick Campos, ha lamentado que en el año que lleva en funcionamiento la línea entre Albacete y Alicante "no se hayan testado los problemas de asentamiento y evacuación de agua que se pudieran dar" y ha deseado que esta situación no sea "un efecto colateral de los recortes".