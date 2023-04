El PSOE evita opinar sobre el regreso del emérito y asegura que se trata de una "visita privada"

La llegada a España este miércoles del rey emérito, tras su viaje exprés a Londres, ha generado reacciones de todo tipo entre los diferentes grupos políticos.

En el PSOE han preferido guardar silencio. "Ya saben que no vamos ha hacer ningún comentario sobre valoraciones privadas", ha respondido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ser preguntada por la llegada a Sanxenxo (Pontevedra) del exjefe del Estado.

Críticas a la visita del emérito

Sin embargo, en Podemos sí han hablado. La secretaria general del partido ha calificado de "vergüenza ajena" el regreso del monarca. "Estamos asistiendo a otra situación esperpéntica y creo que cada vez mas ciudadanos desearían poder elegir de manera democrática al jefe del Estado para no tener que asistir con cierta vergüenza a ajena a este tipo de situaciones", ha dicho Ione Belarra.

En la misma línea el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha considerado que la visita está "absolutamente fuera de lugar" y "daña" a la imagen de España. "No representa a los españoles, ni a los de izquierda ni a los de derecha", ha comentado.

También los socios habituales se han mostrado críticos con este retorno. "Me parece que tiene más cara que espalda. Viene aquí, no ha dado ninguna explicación y creo que no le está haciendo ningún gran favor a su propio hijo", ha censurado Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados.

El regreso del monarca tampoco ha gustado en Más País. "Al menos una vez al año viene a reírse de nosotros. Me gustaría que cuando viniera, viniera a poner sus cuentas en orden y viniera a pagar los impuestos que nos debe", ha reprochado Íñigo Errejón.

En Bildu han ido un paso más allá y han pedido que se le retire el título definitivamente. "Sigue siendo rey, y lo que procede con todos estos 'shows' mediáticos es que se revoque el título por higiene democrática", ha pedido la portavoz del grupo, Mertxe Aizpurua. Y desde ERC han advertido que con este viaje se "demuestra la impunidad" de la que goza el monarca en España.

"Puede volver cuando considere"

Para la oposición, sin embargo, Juan Carlos I puede venir a España cuando lo desee. "Es libre, es español y puede entrar cuando él considere, como no podía ser de otra manera", ha expresado Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP.