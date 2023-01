El PSOE desautoriza a su líder en Madrid por acusar a Ayuso de “provocar” su escrache

El escrache fue en la Universidad Complutense de Madrid y este miércoles ha respondido, desde Galapagar, la presidenta de la comunidad de Madrid. “Dicen mis adversarios que fue una provocación. Debe ser que no me merecía la distinción”, ha asegurado Isabel Díaz Ayuso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Incluso ha lanzado un mensaje irónico sobre su supuesta culpabilidad por hacer acto de presencia en la Universidad: “Quizá lleve la falda muy corta. Es que no llego a acostumbrarme a una clase de políticos de izquierda que cada vez son más puritanos”.

"Ayer no sentí miedo. Sentí pena"

Ayuso ha culpado directamente al Gobierno, al PSOE, a Podemos y a la “ultraizquierda” de ser responsables del acoso que sufrió al entrar y salir del acto en el que fue proclamada “Alumni Ilustre”. “Ayer no sentí miedo, sinceramente. Lo que sentí fue pena porque la UCM ha sido mi casa durante siete años”. En este sentido, ha dado las gracias a la Policía, a la Delegación del Gobierno y al equipo de seguridad privada de la Universidad por su actuación durante el escrache. Y algo más: Ayuso considera que lo sucedido es “un ejemplo de todo lo que está sucediendo hoy en la convivencia española; los más extremistas se están adueñando”, ha dicho, "de los espacios públicos".

Críticas a Juan Lobato

La presidenta de la Comunidad ha rechazado las palabras del líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, por decir que la intención de Ayuso era “encender a la gente”. “Yo creo que a la Universidad, Ayuso debería ir a escuchar cómo está infrafinanciada”, aseguró el martes el portavoz de los socialistas madrileños.

“Ir a provocar”, continuó, “y a generar conflictos en vez de consensos no es lo más adecuado”. Unas palabras que no han gustado nada en el seno del PSOE y del Gobierno. A la pregunta “¿comparte lo manifestado por Lobato sobre que la presidenta fue a provocar en la Complutense?”, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha contestado de forma contundente: “A mí no me gusta que haya episodios de violencia verbal, física, insultos y griterío. Ahí no me van a encontrar, desde luego. No me gusta”.

Una reacción de rechazo que comparte la vicepresidenta primera del Gobierno. En el programa Espejo Público de Antena 3, Nadia Calviño ha criticado la protesta contra la presidenta madrileña: “No me agrada en absoluto que se produzca este tipo de situación, en la que no se deja hablar o se dificulta la participación”. Según Calviño, “se genera un ruido y se desvía la atención de lo importante. Hay que defender la sanidad y la educación públicas de otra manera”.

El PP acusa al gobierno de pasar una línea roja

El coordinador general del PP ha acusado al Gobierno, en la línea de Ayuso, de respaldar la “agresión” y la “violencia política” contra ella, criticando la reacción de algunos ministros de Podemos, que han restado importancia a lo ocurrido. “El gobierno volvió a pasar una línea roja”, ha dicho Bendodo, porque “un ministro no puede avalar la violencia política en ningún caso”.