El PSOE defiende su reforma del 'solo sí es sí': "Queremos aumentar las condenas para que sean más correctas"

El PSOE ha movido ficha y en las últimas horas ha prescindido de Unidas Podemos para presentar su proyecto de reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Los socialistas pretenden introducir los conceptos de violencia e intimidación en las agresiones sexuales.

Un punto con el que Podemos no está de acuerdo porque considera que así se elimina el consentimiento, principal escollo a la hora de aplicar la nueva norma de protección integral de la libertad sexual.

Sobre la cuestión el portavoz parlamentario de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha insistido en que la propuesta de su grupo se centra en "corregir los efectos no deseados de una buena ley" y en acabar con la "alarma social" que se está produciendo tras las "resoluciones judiciales que rebajaban las penas a algunos agresores sexuales". "Lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar la horquilla de esas sentencias para que sean más ajustadas y correctas", ha detallado López.

El ala socialista del Gobierno ha pedido la tramitación de urgencia para que la reforma sea inmediata, por lo que esperan que quede aprobada en el Congreso este mismo mes. En este sentido, el portavoz ha matizado que a partir de ahora queda abierta la vía de negociación con los socios de investidura, no así con el PP.

"Hay que distinguir entre negociar y lo que vote el PP. Es una tontería tan grande como decir que Podemos negocia con Vox si Vox no vota a favor. No negociaremos con el PP porque no quiere la ley, hablaremos con todos los demás", ha añadido.

Podemos no dará "un paso atrás"

Los morados han rechazado de pleno el proyecto socialista y han denunciado que los socios quieren "volver al Código Penal de 'La Manada'". "Nos sorprende que se haya optado por una propuesta penal que supone una vuelta al Código Penal de 'La Manada', a la que por cierto coincide en su totalidad con la propuesta que ha hecho el PP, y a la que sorprendentemente ha hecho buenos ojos hasta Vox", ha lamentado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.