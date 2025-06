El PSOE atribuye a "las cloacas que dirigía el PP" la presencia de Víctor de Aldama en la comparecencia de Leire Díez

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha sugerido que "las cloacas que dirigía el Partido Popular" están detrás de la irrupción sorpresa de Víctor de Aldama en la comparecencia sin preguntas de Leire Díezcelebrada este miércoles por la mañana en un hotel de Madrid

"Hemos visto esta mañana cómo las cloacas que dirigía el Partido Popular la pasada legislatura están muy nerviosas. Han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa". "Hay muchos nervios en importantes sectores de poder, y la verdad es que no sabemos la razón. Pero ahí están, y se están moviendo. Hay actividad muy preocupante que ha metido una marcha más contra el PSOE y contra el Gobierno. No es ficción. No es un recurso dialéctico. El objetivo es tumbar al Gobierno. Hemos visto cómo el propio Aldama se lo pide a Feijóo ante las cámaras. Un imputado marcando al jefe de la oposición la línea a seguir", afirma Peña en un vídeo enviado a los medios de comunicación.

"Querer llegar al poder por atajos porque las urnas no les dan la razón no es propio de partidos que deberían tener interiorizados los valores democráticos. Los demócratas de este país no podemos tolerar que las malas personas logren sus objetivos. Que quien se comporta como una mafia vuelva al poder. Por corruptos salieron del Gobierno, y a lomos de las cloacas quieren volver a él", criticó.

Víctor de Aldama mencionó a Alberto Núñez Feijóo, apelando a que esta situación puede durar "mientras él quiera" y poco después el PSOE colgaba un mensaje en sus redes sociales: "Víctor de Aldama, imputado en el caso Delorme y en el caso Hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo congreso del Partido Popular. El aval que le faltaba".

