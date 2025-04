PP y PSOE se atascan en el pacto de aranceles: los populares desconfían de los privilegios a Junts

El plan contra los aranceles de Donald Trump ha precipitado algo poco habitual en la política nacional actual. El PP y el PSOE se han acercado en los últimos días, las llamadas han sido continuas e incluso el Gobierno llegó a incluir algunas medidas del PP que, aunque insuficientes para los populares, sí era un primer gesto.

Pero esta buena sintonía terminó después de que Junts anunciara -casi al mismo tiempo que se producía el Consejo de Ministros- un pacto con el Gobierno. Las palabras de los de Puigdemont empañaron el entendimiento entre ambos partidos, y aunque hoy insisten en que la mano sigue "tendida", el PP no se fía de Pedro Sánchez. "Entre España y sus socios, siempre eligen a los segundos, a sus socios", ha afirmado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, interpelando directamente a María Jesús Montero y acusando al Gobierno de estar aprovechando la crisis de los aranceles "para beneficiar a Junts".

Desde Moncloa desmienten lo dicho por Junts. La propia Vicepresidenta primera del Gobierno, ha lanzado un mensaje claro a los de Puigdemont. Dice que no hay un acuerdo "en base a porcentajes", en la misma línea Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, que ha rebajado el anuncio de Junts insistiendo en que la "realidad" es lo que diga el ministro Carlos Cuerpo.

Junts insiste en que el 25% de las ayudas irán a Cataluña

Desde Junts hoy han vuelto reiterar el anuncio que explicaron ayer. Defienden que el 25% de las exportaciones globales corresponden a Cataluña, y de ahí que consideren que ese porcentaje de ayudas lo vaya a recibir Cataluña. "Están tan acostumbrados a maltratar a Cataluña que cuando un partido catalán garantiza que lleguen euros, todos se escandalizan", ha dicho Miriam Nogueras. Estas declaraciones de la portavoz de Junts no hacen más que ahondar en la desconfianza del PP. El propio Juan Bravo, encargado del PP en liderar esta negociación con el Gobierno, ha reprochado al Gobierno que esté intentando "hacer trampas", y ha remarcado que, de ser así, se levantarán de las mesa.

En el Ejecutivo recalcan que el PP conocía la proporcionalidad territorial, que está incluida en el real decreto, y afean a los populares que estén buscando "excusas" para bloquear la negociación al dar por válidas lo expresado por Junts y no lo dicho por el Gobierno. De momento la interlocución entre los dos partidos mayoritarios continúa, de hecho el propio líder del PP se ha referido desde Bruselas a que continúan "a disposición". "No nos hemos movido, se ha movido el Gobierno", ha expresado Alberto Núñez Feijóo, a la vez que ha advertido que las posturas, por ahora, no se han acercado.

