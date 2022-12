La primera carta bomba no pasó el control de seguridad de la Embajada de Ucrania, iba sin remitente

El miércoles saltaron las alarmas en España por el envío de dos cartas explosivas. El embajador de Ucrania en Madrid y una empresa de armamento de Zaragoza fueron los destinatarios. Sobre el mediodía estalló el artefacto en la Embajada, provocando un herido leve. La segunda carta fue detonada de forma controlada por el Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivo (TEDAX) sobre las 21:00 horas.

Ambos correos tenían características similares. La Policía Nacional considera que el ataque es un atentado terrorista, investiga la conexión entre los dos paquetes. Según los últimos datos, ambas tenían el mismo remitente: un correo electrónico. La delegación del Gobierno de Aragón señala a que todo apunta que las cartas fueron enviadas desde Ucrania.

El contenido del paquete que explotó en la Embajada ucraniana era un pequeño explosivo de fabricación casera. Llevaba un sello y no tenía remitente. Este paquete no pasó el escáner de seguridad habitual. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó en los pasillos del Congreso que "el controlador de seguridad de esos paquetes de empresa privada no son Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Un paquete si remitente

La carta la llevó a la Embajada un cartero de la zona, al no tener remitente, la secretaria la entregó al jefe de seguridad. Al salir al jardín con el paquete, lo abrió y le explotó en las manos. Horas después, una empresa de armamento que envió lanzagranadas a Ucrania recibió un paquete similar. Fue entonces cuando los TEDAX siguieron el protocolo.

Rosa Serrano, delegada del Gobierno en Aragón, remarcó que "hay un dato relacionado con Ucrania". La Audiencia Nacional se encuentra investigando lo ocurrido. El caso se ha enmarcado como un presunto delito de terrorismo.