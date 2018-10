Primer Pleno en el Parlament desde julio por la falta de acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC

El Parlament debatirá este martes una proposición no de ley (PNL) que ha presentado por vía de urgencia el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la modificación de la regla de gasto en entidades locales saneadas, con lo que lo podrían utilizar el superávit. Esta iniciativa insta al Gobierno central, por una parte, a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para, así, eliminar la aplicación de la regla de gasto en las entidades locales saneadas, para que puedan utilizar los superávit acumulados y a revisar las restricciones a la concentración de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades que presenten las cuentas públicas saneadas.

Por otra parte, también solicitan al Gobierno central reformular la regla de gasto en relación a las comunidades autónomas para que se aplique de manera progresiva y se flexibilicen las restricciones sobre el destino de los ingresos generados por cada Comunidad.

Durante la ronda de preguntas, la presidenta del Govern, Francina Armengol, responderá al portavoz parlamentario de MES per Menorca, Josep Castells, la pregunta de por qué todavía no ha atendido la solicitud de reunión de las 'Illes per un pacte'. El presidente del PP balear, Biel Company, preguntará a la presidenta el estado en el que se encuentra la negociación del Régimen Especial de Baleares (REB) con el Gobierno central.

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Xelo Huertas, preguntará a la presidenta las medidas que toma el Govern para evitar que se produzcan incidencias y para mantener la calidad en el transporte público de Baleares.

En la misma línea, el portavoz parlamentario de El PI, Jaume Font, preguntará a Armengol si considera que hacer circular los trenes con un motor apagado es una de las medidas pioneras en el mundo de este gobierno en defensa del transporte público de calidad y ahorro energético.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, preguntará a Armengol si el Govern reclamará ante el Estado las urgentes necesidades de incrementar la plantilla de los juzgados de violencia sobre la mujer, como solicitó el presidente del TSJB.