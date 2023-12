Con el primer debate en el Congreso, estos son los plazos de la ley de amnistía

Este martes el Congreso de los Diputados alberga el primer debate sobre la ley de amnistía que ha registrado el PSOE en la Cámara Baja tras sus acuerdos con Junts per Cat y ERC. Arranca la tramitación del proyecto de ley. Partido Popular, Vox, Unión Por Navarra (UPN) y Coalición Canaria (CC) no apoyan la norma, que recibe el 'no' de 172 diputados. Mientras, PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, ERC y BNG suman una amplia mayoría de 178 'síes'.

En el Congreso se vota la toma en consideración de la ley de amnistía. A partir de aquí se abre un periodo de dos semanas en la Cámara Baja para que los partidos introduzcan enmiendas. El proyecto de ley se tramitará de manera rápida al haberla registrado el Grupo Socialista. No se consultará con órganos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial. Los letrados del Congreso ya dieron 'luz verde'.

Una vez que la ley de amnistía quede aprobada en el Congreso de los Diputados, pasará al Senado. En la Cámara Alta el Partido Popular dispone de mayoría absoluta y esto provocará que se demore la tramitación aproximadamente unos dos meses. Presumiblemente el Senado la rechazará, por lo que volvería al Congreso entre marzo y abril para su aprobación definitiva con la mayoría del Gobierno de coalición.

Primer debate sin Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará presente este martes durante la sesión de control. No habrá cara cara con Alberto Núñez Feijóo. Sánchez no puede acudir al pleno por motivos de agenda. Tiene una cita en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, para hacer balance de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Durante la sesión del debate, el Partido Socialista será el primer grupo parlamentario en intervenir como proponente de la norma. Así lo marca el Reglamento del Congreso. Uno de sus diputados tendrá que presentar la iniciativa ante el Pleno y pedir el voto a favor para su tramitación. Lo hará el portavoz Patxi López.

La oposición en bloque denuncia la inconstitucionalidad de la norma. El nuevo portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, lamenta que la primera ley que vaya a debatirse en el Congreso de los Diputados esta nueva legislatura sea la de la amnistía. "Es toda una declaración de intenciones del Gobierno", explicaba hace unos días en rueda de prensa. El PP cree que la elección muestra "las verdaderas prioridades" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.