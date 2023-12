Calviño, sobre la amnistía: "Lo que a uno le pide el cuerpo, a lo mejor no se corresponde con lo que es mejor para el país"

Nadia Calviño está de despedida en el Gobierno, la vicepresidenta primera será la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho puesto, y en este tiempo de descuento se muestra "preocupada" por el clima de odio que se palpa en el escenario político y a cuenta de la amnistía a los implicados en el 'procés' reconoce que se trata de un tema sobre el que ha reflexionado mucho y donde se ve claramente que "lo que a uno le pide el cuerpo a lo mejor no se corresponde con lo que es mejor para el país".

Apuesta por el diálogo y defiende que en los últimos años se ha logrado mejorar la convivencia. "Hay que hacer cosas que a uno no le apetecen cuando está en un cargo de responsabilidad" e insiste en no dejar "descarrilar" la agenda política del Gobierno de Pedro Sánchez que es "buena" para España "por uno u otro sentimiento". La vicepresidenta ha reivindicado que en los 5 años de Sánchez como presidente se ha conseguido "cambiar totalmente la convivencia en Cataluña" y la situación es "mucho mejor", a la vez que ha subrayado que "el diálogo es el camino por el que hay que seguir".

Añade que no va a dejar que personas dañen las perspectivas del país o esa política con respecto a Cataluña que ella cree acertada, si bien no ha aclarado a quién se refiere con esas "personas" y se limita a defender que "hay un sentimiento compartido por parte de la inmensa mayoría de la población española, pero también mi cabeza me dice que este es el camino correcto y lo tengo muy claro".

"Con todo el corazón" asegura que ve "mucha irresponsabilidad tanto en Vox como en el PP" y reitera que "los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que contribuir a la convivencia y al respeto."

¿Quién la sustituirá?

Sobre su sustituto al frente de la cartera de Economía, Comercio y Empresa ha garantizado que "sea quien sea" dará continuidad a la política económica desarrollada en los últimos 5 años y medio y "estabilidad a España

"Será el presidente el que decida. Yo lo que quiero dejar es un mensaje de tranquilidad, porque durante estos 5 años y medio (...) hemos trabajado intensamente y alineados con una política económica de responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales que funciona para España y que es la que va a seguir en la próxima legislatura. Esa era la agenda de política económica del programa del PSOE y, por tanto, sea quien sea, seguro que va a dar continuidad y estabilidad a España", ha señalado.

