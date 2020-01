El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, argumentó su decisión de mantener al presidente de la Generalitat, Quim Torra, señalando que la Cámara autonómica no contempla "la 'ineligibilidad sobrevenida' como causa de la pérdida de la condición de diputado". Torrent lo explicó así en un mensaje de Twitter después de anunciar en el Parlamento catalán que Torra seguiría siendo diputado pese a que el Tribunal Supremo haya rechazado hoy su recurso pidiendo no hacer efectiva la inhabilitación que le impuso la Junta Electoral Central. "El Reglamento del Parlamento de Cataluña no prevé "la ineligibilidad sobrevenida" como causa de la pérdida de la condición de diputado. La JEC no es un órgano competente para adoptar esta decisión. Acabo de hablar con el presidente Quim Torra para confirmarle que continúa siendo diputado".

La Junta Electoral declaró inhabilitado a Torra tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no haber retirado los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat durante la campaña de las elecciones generales. La ley electoral española establece que ningún condenado por delitos contra las instituciones podrá ser elegido para cargo público, y el Tribunal Supremo ha avalado hoy esta decisión rechazando el recurso en el que Torra solicitaba aplazar la ejecución de esta inhabilitación.