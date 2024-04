La posición de España frente al ataque de Irán a Israel

El ataque de Irán a Israel ocurrido este finde divide al PSOE y al PP. Mientras, el Gobierno continúa con su intención de que se reconozca el Estado Palestino.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha condenado esta mañana profundamente el ataque y ha asegurado que están "trabajando para evitar la escalada del conflicto".

A su llegada al Congreso, la ministra de Sanidad, Mónica García, también ha condenado tanto los ataques de Irán a Israel, como los bombardeos de Israel sobre suelo palestino, y lo ha calificado de "genocidio".

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha afirmado que hay que evitar una posible respuesta de Israel a Irán para evitar una "escalada del conflicto". Ha dicho que "todo esto parte de los ataques de Hamas en territorio israelí". Y mantiene la tónica afirmando que "no se puede responder con una reacción desproporcionada ni cometer el error de caer en esa provocación".

También, dentro del Gobierno, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado esta mañana en la Hora de TVE, que saben cuál es la solución para Oriente Medio: "un alto al fuego permanente en Gaza y el acceso de la ayuda humanitaria".

A lo que hay que sumar un punto de especial interés para el presidente del Gobierno, la entrada de Palestina como estado en Naciones Unidas. Algo que el ministro Albares defenderá en la ONU el próximo jueves.

La oposición critica la tardanza del Gobierno en condenar el ataque

El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha tachado de "vergonzoso" que el Gobierno sea "el último en condenar el ataque iraní". Y el Partido Popular, critica a Pedro Sánchez que tardase más de 12 horas en condenar el ataque: "España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques", ha afirmado Feijóo, presumiendo de estar al frente de un partido "serio" en materia de asuntos exteriores.

El PSOE se defiende de las críticas de la oposición

Esther Peña, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha pedido a Feijóo que "si no va a ayudar, mejor que se retire y que no estorbe".

Además la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también ha pedido esta mañana a Israel que no responda de forma desmesurada, y asegura que "a veces es buscar el lío por el lío. Yo no voy a buscar el lío, no voy a entrar ahí y yo estoy para facilitar las cosas y el acuerdo".

El PP critica que el Gobierno no comparte la política internacional con la oposición

Pero para el Partido Popular, el lío está en que el Gobierno ha roto la tradición de compartir la política exterior con la oposición.

Y en palabras de su portavoz, Borja Sémper, "el ejecutivo usa la política exterior como propaganda".

