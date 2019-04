Política española 'made in USA'

EL ESTILO AMERICANO INFLUYE EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA

La bandera, y la presencia de la familia de Pedro Sánchez son dos ejemplos de la creciente influencia en España del estilo americano de hacer política. El lema de Podemos es el mismo de Barack Obama en su primera campaña: aquel famoso 'sí se puede', 'yes we can'. Y hoy, Albert Rivera ha utilizado el 'leitmotiv' del histórico discurso de Martin Luther King, conocido como 'tengo un sueño'.