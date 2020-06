La polémica del máster de Cifuentes llega a 'The Guardian', 'The Times', 'Le Figaro' y 'Financial Times'

En la información de 'The Guardian', en la que también se hace alusión al título del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, recoge que el 21 de marzo cuando 'eldiario.es' publicó la información Cifuentes refutó la acusación y anunció que demandaría a los periodistas. Posteriormente, recoge este medio, dos de las tres personas cuyos nombres aparecían en el documento reconocieron que las firmas estaban falsificadas y la Universidad indicó que no podían asegurar que la presidenta hubiera presentado el Trabajo Fin de Máster (TFM).

Asimismo han indicado que el tema ha causado "consternación" en los círculos académicos y que se trata de otro "revés" para el Gobierno de Mariano Rajoy, que ya se encuentra "acosados por la cuestión catalana". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha compartido la información en sus redes sociales, con un fragmento del texto y ha escrito la frase: "El PP haciendo 'Marca España' en The Guardian". Por su parte, el resto de medios ha incluido en sus informaciones fotografías de Cifuentes.

Así, el diario 'The Times' ha recogido que "la falsificación avergüenza a Rajoy", 'The Figaro' ha titulado 'Las falsas notas de la presidenta madrileña' mientras que 'Financial Times' ha indicado que "el reclamo de fraude en el máster plantea una prueba para el partido de gobierno en España". Este último señala que las informaciones sobre la presidenta madrileña generan "presión" ante el Gobierno de Rajoy así como hace hincapié en que Madrid "es una base de poder" para los 'populares', que se enfrentan a "la amenazada de Ciudadanos".