Podemos sólo negociará con el PSOE si Sánchez cita a Iglesias y se aleja de C's

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha confirmado que aún no han nombrado una comisión para negociar con el PSOE porque entienden que el líder socialista, Pedro Sánchez, debe cerrar un encuentro con Pablo Iglesias y además decidirse ya entre el gobierno de cambio o Ciudadanos.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha señalado no obstante que están "un poco más cerca" porque se han concretado algunas prioridades, pero ha insistido en que el PSOE debe decidirse para poder avanzar.

"Nosotros no le decimos a nadie con quien tiene que romper los contactos, pero sí le decimos que tiene que decidirse para que podamos avanzar", "las posibilidades de contactos son infinitas, pero las aritméticas no son infinitas", ha recalcado Errejón al explicar los motivos por los que todavía no han nombrado ninguna comisión negociadora.

El portavoz de Podemos ha insistido en que un Gobierno de cambio "sólo puede ser un gobierno de coalición" por lo que Podemos no daría su voto a Pedro Sánchez si plantea un Ejecutivo monocolor socialista, que supondría a su juicio que los millones de votos del cambio no servirían para afrontar los problemas.