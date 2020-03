Durante la II Asamblea Ciudadana de Podemos, 2017, el equivalente a su congreso, Pablo Iglesias decía: "Muchos nos critican por habernos limitado el salario a tres salarios mínimos, y dicen que es ridículo... Para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, que estamos de paso, que los escaños no son nuestros, que son de la gente"... Y en entrevistas: "Los cargos de Podemos no serán casta, hemos establecido limitaciones...".

La que entonces era una medida de la que alardeaban constantemente, la ejemplar limitación de mandatos y de sueldos, ahora es una norma innecesaria. Por tanto, los altos cargos de Podemos que ocupan puestos en el gobierno dispondrán muy pronto de un margen de maniobra mucho más amplio. Y se acaba la limitación del triple del salario mínimo.

La norma actual es que a partir del tercer salario mínimo el resto se dona al partido. La modificación es que el SMI ya no es un marco válido, en su lugar fijarán un porcentaje variable que afecte a todos, ya que el aumento del salario mínimo ha cambiado la situación y dejaba fuera a algunos cargos, dicen.

Pero no es el único cambio en algo que Podemos también siempre repitió, la limitación de mandatos. Pusieron como norma un máximo de doce años para estar en política. Ahora abren la puerta a la prórroga "supeditada a consulta" de los militantes, es decir más tiempo en el cargo.

Estos cambios se someterán a votación en la Asamblea Ciudadana que ya prepara el partido, en la que, prácticamente sin oposición, Iglesias será reelegido como secretario general.