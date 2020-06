Podemos pide al Congreso un "libro de estilo" que refleje la amplia presencia de mujeres en la Cámara

La portavoz de Igualdad de Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha anunciado la próxima presentación en la Cámara Baja de una proposición no de ley que insta la creación de un "libro de estilo" que garantice el uso de un "lenguaje inclusivo" en temas de género "acorde con la realidad" de una mayor presencia femenina entre los parlamentarios. Lo ha explicado en una rueda de prensa junto a la responsable de Igualdad en el Consejo Estatal de Podemos, Clara Serra, y la portavoz en este asunto para el Senado, Isabel Freixanet, en la que han dado cuenta de las medidas que va a promover la formación morada tanto a nivel nacional como autonómico en torno a la conmemoración, este martes, del Día Internacional de la Mujer.

Para el Congreso, Podemos-En Comú Podem-En Marea prevé registrar una proposición no de ley este martes "para que los textos producidos por la Cámara estén redactados en lenguaje inclusivo" y que lleva aparejada "una solicitud para que exista un libro de estilo en el propio Congreso de los Diputados y las Diputadas, para que se refleje mejor la realidad que existe en la Cámara". "Se nos llena la boca diciendo que es la primera vez en la historia que hay tantas mujeres en la Cámara, pero luego el lenguaje que se utiliza no es inclusivo, no es un lenguaje que esté a la altura de ese cambio que está sucediendo y además, es un lenguaje que genera exclusión. Por tanto, instamos al Congreso a que incorpore un manual de estilo de lenguaje inclusivo y además, revise y evalúe el cumplimiento del mismo", ha explicado Castañón.

Además, Podemos-En Comú Podem-En Marea va a impulsar otra proposición no de ley para solicitar la celebración de un Pleno del Congreso "específico" para que se aborde la evaluación de la Ley Integral, "se pueda poner este asunto en la agenda política de manera específica" y se le de "el espacio necesario para la reflexión y para plantearlo como una cuestión de Estado". De ese Pleno habrá de salir, conforme plantea esta formación, una comisión que evalúe a fondo la ley "y las necesidades y cambios que precisa".

Por último, según ha explicado, se presentará otra proposición no de ley para instar la ampliación del concepto de violencia de género que recoge la Ley Integral a otras manifestaciones de machismo violento como la trata o la agresión sexual, algo que Podemos impulsará también en los distintos parlamentos donde tiene representación para que también las legislaciones autonómicas se adapten al concepto de violencia sobre la mujer que utiliza la ONU.

También para evaluar la ley se trabajará en el Senado, donde según ha explicado María Freixanet, el objetivo es llevar a cabo una labor "más pausada" y "más de medio plazo" creando una ponencia especial en la que se recabe la opinión sobre la Ley Integral y sobre las leyes autonómicas contra la violencia de género tanto de la sociedad civil organizada como de los profesionales que trabajan en su aplicación. El objetivo es destacar las mejores prácticas para poder incluirlas en el marco estatal y apuntar propuestas para seguir avanzando.

Estas iniciativas, sumadas a las que se promoverán en una decena de parlamentos autonómicos, centrarán las acciones políticas de Podemos en torno al Día de la Mujer, cuando se han propuesto hacer suyas las reivindicaciones que el Movimiento Feminista llevó a las calles de Madrid el pasado 7 de noviembre. El lema será 'Un país con nosotras. Ni una menos' y se ha situado en 30 carteles que en su mayoría reproducen imágenes de mujeres anónimas, aunque en dos aparecen Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, lo que ha despertado críticas en redes sociales. Sobre este asunto, Serra ha incidido en que el hecho de que los hombres se involucren por los derechos de las mujeres es de celebrar.

Hay que construir una sociedad que no tolere las violencias machistas. Tenemos que construir #UnPaísPorLaIgualdad pic.twitter.com/SR7SThTjd8 — Pablo Echenique (@pnique) 7 de marzo de 2016

Sin igualdad efectiva no hay cambio. Mañana diremos #UnPaísPorLaIgualdad. No olvidamos las violencias machistas pic.twitter.com/1tlWB7rAek — Íñigo Errejón (@ierrejon) 7 de marzo de 2016

"Como ciudadanas, estaremos en las calles. Como políticas, tenemos que estar a la altura y algunos no lo han estado", ha señalado Clara Serra, quien ha criticado a Ciudadanos por su propuesta "sumamente peligrosa" que "liga y vincula violencia intrafamiliar y violencia machista" y al PSOE por "claudicar" al incorporarla en su documento para un pacto de Gobierno.

En su opinión, el PSOE "parece dispuesto a poner los derechos de las mujeres como moneda de cambio en la negociación", tanto por asumir esa ley contra la violencia intrafamiliar como por aceptar permisos parentales transferibles. "Lamentamos y estamos preocupadas por un partido que todo el rato se dice socialista y que apela constantemente a ser una fuerza del cambio y sin embargo, parece que está dispuesto a poner en la mesa de negociación los derechos de las mujeres y utilizarlos como moneda de cambio", ha señalado.

Según ha afirmado, "los derechos de las mujeres tienen que estar por encima de los pactos de Gobierno y el PSOE no será un partido de cambio ni progresista si está dispuesto a usarlos como moneda de cambio" apoyando medidas como "vincular y ligar la violencia machista a la violencia intrafamiliar", una propuesta "peligrosa porque pasa por no comprender qué es la violencia machista" y "va en la dirección contraria".