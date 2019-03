Podemos pide el acercamiento de presos de ETA al País Vasco

La plataforma Podemos ha defendido el diálogo entre todas las fuerzas políticas y el fin de la dispersión de los presos de ETA para que el proceso de paz en Euskadi pueda avanzar.

En una entrevista con EFE, los portavoces de Podemos en Euskadi Xabier Benito y Neskutz Rodríguez han sostenido que los presos de ETA tienen "derechos humanos", por lo que se debería dejar de aplicarles "tratamientos de excepción".

"Hablamos de personas que han cometido lo que han cometido, vale, están cumpliendo penas, pero hay que acercarlos. También está la parte de los derechos de las víctimas. Es una mezcla de todo, pero estamos hablando de personas que tienen derechos humanos", ha defendido Rodríguez. Según la portavoz de Podemos, "sobre la base de los derechos humanos" es como "hay que ir avanzando".

"No nos podemos saltar eso", ha sostenido la representante de la plataforma que lidera a nivel nacional Pablo Iglesias. Benito, de 26 años, ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue aplicando "tratamientos de excepción a ciertos presos que se tienen que terminar, y uno de ellos, por supuesto, es la dispersión".

Ha responsabilizado al Gobierno del PP de mantener "bloqueado" el proceso del fin de la violencia, por lo que le ha exhortado a "leer el clamor de la ciudadanía" y abrir una mesa de negociación con "todos los agentes políticos y sociales". Sobre el pasado de ETA, Benito ha dejado claro que Podemos "no apoya la violencia o la lucha armada".

"Desde el primer momento se ha dicho que Podemos no apoya ninguna acción violenta. No entendemos por qué sigue el debate. Se intenta sacar un rendimiento electoral infundado. No hay motivos para pensar que Podemos apoya la violencia o la lucha armada", ha incidido. Benito ha recalcado que "no puede haber vuelta atrás" y el abandono de las armas por parte de ETA "tiene que ser una condición indispensable", al tiempo que ha defendido que ciertos crímenes que la banda cometió se sigan investigando.

Los portavoces de Podemos han asegurado que la aspiración de la nueva formación es gobernar municipios e instituciones vascas al considerar que hay una "indignación" creciente en la ciudadanía ante la gestión pública y la corrupción que también ven en Euskadi.