Podemos llama a la "desobediencia civil" y aboga por sacar las urnas en Cataluña

"Cuando una ley es injusta, la desobediencia civil es una vía muy legítima y digna, especialmente si se hace de manera pacífica, como se hace siempre en esta tierra, y dando lecciones al resto de países del mundo de cómo se hacen las cosas", ha subrayado. Echenique ha explicado que, en caso de celebrarse, Podemos no dará ninguna consigna de voto a sus simpatizantes porque es de un movimiento plural en que están presentes todas las posturas, aunque la formación defiende un debate racional en contraposición con el discurso "de pasión y vísceras" de la derecha.

Por su parte, ha afirmado que su partido quiere presentarse a unas elecciones anticipadas catalanas en caso de convocarse, con el objetivo de echar "a la casta catalana". Ha explicado que, aunque Podemos aún no esté constituido como partido en Cataluña, los buenos resultados de las elecciones europeas, sólo cuatro meses después de constituirse en Madrid, demuestran su capacidad de organizarse "en muy poco tiempo". "Si deciden hacerlo, no me cabe duda de que la gente [de Podemos] en Cataluña se organizará a la velocidad que haga falta. Será difícil, pero nadie dijo que fuera a ser fácil", ha precisado.

El eurodiputado ha señalado que el apoyo de la canciller alemana Angela Merkel a la postura del Gobierno central sobre la consulta es "sin duda resultado de una transacción" por la que Merkel la apoya a cambio de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy mantenga las políticas de austeridad.

De cara a posibles coaliciones para las elecciones municipales, ha dicho que habrá que esperar a la asamblea de la formación en octubre: "Estamos creando la estructura interna de Podemos y aún no hay ningún órgano que tenga la capacidad y legitimidad para tomar decisiones de este tipo".

Sin embargo, su formación tiene "simpatía" hacia Guanyem, la plataforma que impulsa Ada Colau, porque coinciden en muchos puntos, como que haya sido creada desde los movimientos sociales.



Echenique ha anunciado que Podemos abrirá 13 oficinas de su partido en España, una de ellas en Barcelona, para explicar su labor en el Parlamento Europeo y servir de punto de información y encuentro del partido.

El eurodiputado ha señalado que, aunque los fondos que Europa reparte entre los partidos para crear estas oficinas son cuantiosos, muchos partidos sólo abren una, mientras que ellos crearán varias: "En ese sentido, vamos a tirar mucho de voluntarios porque tampoco vamos a despilfarrar recursos en contratos".