Podemos exhibe sus diferencias tras el mal resultado en Andalucía

Se puede decir de muchas formas, y lo dicen, pero el resumen es que las distintas corrientes del partido -una vez más- no coinciden. No sólo en cómo afrontar la bajada en votos en Andalucía: casi 300.000 perdió la confluencia con Izquierda Unida. También en cómo ser útiles con 17 escaños para aislar a la extrema derecha. La idea de que Adelante Andalucía se abstenga para que Ciudadanos gobierne con el apoyo del PSOE, Pablo Iglesias no ha querido descartarla. Esa abstención Teresa Rodríguez ni se la plantea, uno, porque nadie lo ha propuesto, y dos "porque no vamos a dar el gobierno a Ciudadanos".

Hoy al candidato de Podemos a presidir la comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, le han preguntado por la irrupción de Vox y por lo que ahora tocaría hacer en su partido, "más unidad", autocrítica y no alimentar la crispación en las calles. Receta que Errejón expresa en voz alta contra la postura oficial de Iglesias para hacer frente a Vox: "alerta antifascista".