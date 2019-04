Podemos e IU dan un primer paso para concurrir juntos a unas próximas elecciones

Podemos aceptará concurrir a las urnas a nivel nacional con IU si finalmente se repiten las elecciones, un pacto que, a falta de concretar los detalles, cuenta con consenso en el partido de Pablo Iglesias, que espera aumentar así su rendimiento electoral, según fuentes de la formación morada. Ante el escenario cada vez más probable de una repetición electoral, Podemos cuenta ya con que el acuerdo con el portavoz de IU, Alberto Garzón, pueda concretarse en los próximos días, aunque aún tienen que comenzar las negociaciones formales entre ambos partidos.

Se trataría ahora de cerrar la fórmula jurídica de esa colaboración, si concurren juntos como coalición electoral o como partido instrumental, los puestos que ocuparán Garzón y otros miembros de IU en las listas, y el nombre con el que se presentarán a las elecciones, explican diversas fuentes de Podemos.

Para Izquierda Unida, según han confirmado algunos miembros de la dirección de esta formación, es "irrenunciable" concurrir bajo el paraguas de la "coalición electoral", fórmula que les reconocería jurídicamente como partido, lo que entre otras cosas les permite acceder a las subvenciones electorales y a los espacios en los medios públicos en campaña. Las listas pueden ser un escollo más espinoso en Podemos, y el acuerdo puede depender de la fuerza que tenga Garzón para conseguir ocupar el número tres en la candidatura en Madrid, lo que obligaría a desplazar a Íñigo Errejón, que fue quien ocupó ese puesto en los comicios del pasado 20 de diciembre.

Izquierda Unida defenderá que Garzón esté en ese puesto, aunque no es descartable que, si finalmente eso encuentra mucha resistencia en Podemos, pudieran asumir el número uno por Málaga, si bien no lo barajan en este momento.

La tercera cuestión en liza para cerrar el acuerdo sería el nombre con el que esa coalición concurriría a las elecciones. En Podemos, afirman las fuentes consultadas, no son partidarios de que aparezcan las siglas de IU, y se buscan otras opciones. Una de ellas, Podemos-Unidad Popular, sería "asumible" para IU, puesto que ya concurrió el 20-D como IU-UP, pero no todos en la formación morada lo comparten. Otra posibilidad que cobra fuera es que utilicen la marca Podemos-En Común, nombre por el que apostó hace unos días el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y que no ve tampoco con malos ojos IU. Mas allá de las marcas, lo importante para IU es que se respete su identidad y eso "queda asegurado", a su juicio, con la fórmula de la coalición electoral porque sus "derechos jurídicos" no desaparecen.

Otras fuentes de la dirección de Izquierda Unida también señalan como condición para formalizar ese acuerdo que ambas formaciones tengan claro lo que va a pasar el día después de las elecciones, los posibles pactos, el papel de Garzón en el Congreso o cómo organizar los grupos parlamentarios de las confluencias. "Aún hay por delante mucho debate sobre política" antes de cerrar definitivamente ese acuerdo, insisten otras fuentes de IU.

Por su parte, Podemos parece haber asumido lo que no quería antes del 20-D cuando cerró la puerta a Garzón, pese a la insistencia del portavoz de IU en concurrir juntos a los comicios. Ahora la posibilidad de dar el 'sorpasso' al PSOE sumando el millón de votos de IU a los cinco que obtuvo Podemos ha hecho que la formación morada se anime incluso a incorporar a sus listas algunos de los nombres que proponga IU, aunque no se repetirían las primarias para conformar las candidaturas, entre otras cosas, porque ya no hay prácticamente tiempo. El acuerdo que se alcance tendría que ser refrendado tanto por las bases de Podemos como las de IU, que también tiene que vencer las resistencias que hay en su propia formación a ese pacto.

Este mismo miércoles, Iglesias aseguraba que lo "sensato es que las mismas personas que se presentaron hace unos meses" repitan, incluido el exsecretario de Organización, Sergio Pascual, a quien destituyó de su cargo, y que fue elegido en las primarias. Iglesias es uno de los partidarios de encontrar pronto un acuerdo con Garzón y ha pedido a su partido y al portavoz de IU, que estén a la altura. "Hay que ser prudentes, pero estamos en una coyuntura histórica especial. Nosotros hemos planteado un gobierno de coalición en una dirección muy clara" y "deseamos de corazón que Alberto y yo podamos estar a la altura", ha insistido.