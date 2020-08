Podemos califica de "camino cerrado" la posibilidad de negociar los Presupuestos con Ciudadanos

Podemos ha advertido al PSOE de que no apoyará unos Presupuestos Generales del Estado acordados con Ciudadanos o PP al ser "incompatible" con las políticas que despliega el ejecutivo y ha exhortado a impulsar unas nuevas cuentas públicas con la mayoría parlamentaria que impulsó la moción de censura contra el expresidente popular Mariano Rajoy.

Incompatibles

"El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Cs", ha manifestado en rueda de prensa la portavoz de la formación morada, Isa Serra, junto a su homólogo Rafa Mayoral. Con ello, el socio de gobierno de los socialista da un portazo a cualquier opción de acuerdo global para diseñar los nuevos Presupuestos. Serra ha ahondado que la garantía para tener unos Presupuestos que garanticen los derechos de la mayoría social es que PP y Cs "no tengan voz ni voto" porque, en caso contrario, se trataría de unas cuentas públicas de "recorte" y "antisociales", es decir, "incompatibles" con las políticas del actual ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Podemos. La portavoz de Podemos ha subrayado que la actual crisis del coronavirus se está afrontando de forma "antagónica" a la de 2008 y que eso se debe al hecho de que Unidas Podemos está en el gobierno. Por tanto, su formación deja claro su "veto" a las políticas de "recortes" y "desigualdad" que, a su juicio, abandera la derecha.

"Camino cerrado"

En la misma línea se ha manifestado Mayoral para asegurar que para este país "el PP ni está ni se le espera" y que los Presupuestos a los que aspira la formación morada pivotan en las preocupaciones de las mayorías sociales, algo que no pasa por los planteamientos de la derecha, que son "diametralmente opuestos" a la labor del Gobierno. "Es un camino cerrado", ha remachado el portavoz y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos para incidir en que no se puede hablar de unos presupuestos de PSOE con Ciudadanos porque "sencillamente" la formación naranja no está en el Gobierno. Así, ha recordado que el anteproyecto de cuentas públicas lo confecciona el Ejecutivo, esto es, PSOE y Podemos.

El PSOE invita a todos los partidos

Estas declaraciones se producían poco después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha invitado a los partidos políticos a "arrimar el hombro" para negociar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no sean de nadie "al cien por cien", y que sirvan para superar la situación "tremenda" que está atravesando España enmarcada en la crisis del coronavirus.

Investigación sobre Podemos

Sobre las investigaciones de las cuentas y la financiación de Podemos dicen que va a quedar en nada porque es "todo falso", que carece de toda prueba la persona que los denuncia -antiguo abogado de la organización- , ya que "dice que todo lo conoce a partir de rumores". Y continúan señalando a los medios de comunicación: "A mi que muchos medios tergiversen los términos de la investigación reforzando términos como 'caja B' cuando no hay pruebas, me parece que es un daño para Podemos y para la democracia, en la que los medios tienen como objetivo deberse a la verdad".